Володин назвал освоение космоса российским преимуществом

Развитие космической отрасли является преимуществом российской экономики, в Госдуме собираются работать над совершенствованием законодательного обеспечения в этой сфере. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе посещения выставки "Первые в космосе".

Экспозиция, посвященная 60-летию полета в космос Юрия Гагарина, открылась в Госдуме. Она включает более 50 фоторабот о различных этапах покорения околоземного пространства. Володин назвал День космонавтики днем гордости за страну и триумфа отечественной научной мысли. Нужно быть достойными тех, кто совершил такие открытия, уверен он.

Развитие космической отрасли, продолжил спикер, является нашим преимуществом, поэтому требует инвестиций и законодательного обеспечения. "Это стоит больших денег, - признал он, - но при этом нам важно эти вопросы решать, потому что наше преимущество в этом, преимущество нашей экономики. И чем больше вложения в космос, тем больше мы получим".

В целях сохранения памяти об истории освоения космоса Володин предложил создавать специальные мемориалы и образовательные парки. "Это нужно для того, чтобы ребята учились на этих примерах, - пояснил он, - чтобы они по жизни несли с собой историю освоения космоса".