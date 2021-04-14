Володин предложил запретить иностранное гражданство помощникам депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить списки депутатов, у кого есть помощники на общественных началах, имеющие иностранное гражданство. Он предложил запретить такую практику в интересах страны.

"Уважаемые коллеги, если вы меня поддерживаете, то давайте это решение примем, - предложил спикер на пленарном заседании. - Во-первых, чтобы у депутатов не было помощников на общественных началах с иностранным гражданством. И те, кто тут так рьяно выступает, возьмите и опубликуйте списки своих помощников, у которых есть иностранное гражданство. Вот это будет патриотизм".

Володин поручил главе думского Комитета по контролю и регламенту Ольге Савастьяновой подготовить соответствующие списки.

"Мы примем такое решение и с себя спросим, - резюмировал он. - Не будем направлять в Думу восьмого созыва людей, у которых помощники имеют иностранное гражданство".