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14.04.2021 19:00
Рубрика: Общество

Приковали к дому

Воронежский инвалид семь лет не может выйти из квартиры
Текст: Антон Валагин (Воронеж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 81(8432)
Пенсионер Юрий Таткин из Воронежа отрезан от внешнего мира. Шесть ступенек в подъезде стали непреодолимой преградой для инвалида-колясочника. Пока его собратья по недугу путешествуют по миру и покоряют Альпы, Юрий Митрофанович смотрит на улицу из кухонного окна.
Юрий Таткин: Шесть ступеней! Но чиновники приковали меня к дому. Фото: ОНФ Юрий Таткин: Шесть ступеней! Но чиновники приковали меня к дому. Фото: ОНФ
Юрий Таткин: Шесть ступеней! Но чиновники приковали меня к дому. Фото: ОНФ

Действующая в Воронеже с 2013 года программа "Доступная среда" и даже выбитое самим Таткиным бюджетное финансирование для пандуса своего дома не помогли: теперь городские и областные чиновники не могут договориться о порядке производства работ.

Почему несложное дело, которое должно делаться быстро и автоматически, застряло, как инвалидная коляска на узкой лестнице, разбираются прокуратура и Следственный комитет.

Правоохранительные органы начали проверку по факту нарушения прав инвалида.

- Будет дана объективная правовая оценка сложившейся ситуации, опрошены представители местных органов власти, востребована и изучена межведомственная переписка, - проинформировала "РГ" представитель регионального управления СКР Ольга Бовт.

Несложное дело, которое должно делаться быстро, застряло, как инвалидная коляска на узкой лестнице

Но что интересно, ни внимание силовых структур, ни обращение ОНФ к воронежским властям не всколыхнули ряску чиновничьего равнодушия и спокойствия.

- Мне давно никто не звонил - только прокуратура и вы, журналист, - смеется Юрий Митрофанович.

27 лет назад Таткин сломал позвоночник в ДТП. И все закончилось вмиг: работа, командировки, встречи с друзьями... Другой бы сдался, но Юрий Митрофанович продолжал работать, занимался физкультурой, общался с другими инвалидами и главное - ежедневно выходил на прогулку. На костылях или на коляске он обходил за час свой шестиподъездный дом, разговаривал с соседями. Но в 2014 году это стало невозможно - окончательно отнялись ноги.

Фото: Андрей Куликов/РГ
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Да, в его девятиэтажке есть лифт, но от него до дверей подъезда еще шесть ступенек, которые на коляске не одолеть ни вниз, ни тем более вверх. Раньше их Таткин преодолевал на костылях. А что делать теперь?

Несколько лет Юрий Митрофанович ждал, что региональная программа "Доступная среда" придет ему на помощь. Тем более что тремя годами ранее ему удалось сравнительно легко решить подобную проблему у районного отделения Пенсионного фонда. Там тоже не было пандуса, а ПФР ответил, что деньгами на подобное благоустройство не располагает. Таткин написал богатому депутату облдумы, тот дал денег, и за месяц к присутственному месту сделали подъезд для колясочников - именно такой, как Юрий Митрофанович и просил. Таткину тогда сказали: "Нарисуй эскизик". Как нарисовал, так и построили. А к приезду телевидения еще и покрасили в нарядный голубой цвет.

Инвалид надеялся, что и с собственным подъездом получится так же просто: там требовалось всего-то пробить дверь в стене бывшей лифтерской и приделать снаружи пандус. Он даже эскиз нарисовал... Но не тут-то было.

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Три года Юрий Митрофанович переписывался и перезванивался с различными департаментами: соцзащиты, ЖКХ, финансов, областными и городскими. Постиг административную премудрость: действовать через секретарей и помощников, - к концу 2020 года имя Юрия Таткина знали во всех приемных Воронежа. Наконец, в начале 2021 года позвонила дама из облдумы: "Юрий Митрофанович, поздравляю! Приняты поправки в бюджет, на "Доступную среду" выделили 15 миллионов". 650 тысяч рублей из них предназначались на решение проблемы Таткина. Инвалид радовался и удивлялся: "Зачем так много на один пандус?"

Не учел он только одного - бюрократию местных чиновников. Их "машина" продолжала работать без перемен, впустую. И несмотря на финансирование и даже уникальность ситуации - впервые деньги были выделены на переделку в интересах инвалида общедомового имущества, - дело не сдвинулось. В областном департаменте ЖКХ Юрия Таткина адресовали в мэрию: мол, они сделают, а мы оплатим. В городской администрации заявили наоборот: пока деньги не поступят, работы не начнутся... Словом, помните, как в сюжете из фильма "Люди и манекены" Аркадия Райкина: запустили дурочку...

И оказывается, у чиновников даже нашлись благие намерения и высокие цели, которыми они хотели облагодетельствовать инвалида, но столкнулись с непреодолимым препятствием. Видите ли, объясняли корреспонденту "РГ" в мэрии Воронежа, пандус там установить невозможно, требуется электроподъемник, который станет общедомовым имуществом и будет содержаться на средства всех жильцов. Но решение об этом должно принимать общее собрание...

С точки зрения чиновников, это выглядит, наверное, изящно: ведь как ловко решение простого вопроса максимально усложнить и свалить всю ответственность - в том числе моральную - на соседей инвалида. И можно уже забыть о простом пандусе, в шесть ступенек высотой, которого добивается много лет Юрий Таткин.

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Он не требует пандус с электроподъемником, хотя, наверное, это было бы неплохо, а просто хочет выбраться на улицу, привычным маршрутом объехать вокруг дома, посмотреть на людей, поговорить с соседями. "А то некоторые считают, что я уже умер..." - с горькой усмешкой замечает инвалид.

- В 2010 году я с другими инвалидами был в паломнической поездке в Италии, - вспоминает Юрий Таткин. - Побывали мы в Милане и Турине. Поразило, насколько там все приспособлено для инвалидов: кафе, музеи, не говоря уже о тротуарах... Мы прилетели в Мюнхен, а оттуда в Италию ехали 700 километров на автобусе. В пути останавливались: перекусить, то-се. И везде было удобно: в любом придорожном кафе есть лифт, если надо подниматься на верхний этаж, поручни... И мне кажется, что никто там никаких заявлений не писал, все было сделано автоматически. Почему у нас-то не так?

Действительно, почему?

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