Действующая в Воронеже с 2013 года программа "Доступная среда" и даже выбитое самим Таткиным бюджетное финансирование для пандуса своего дома не помогли: теперь городские и областные чиновники не могут договориться о порядке производства работ.
Почему несложное дело, которое должно делаться быстро и автоматически, застряло, как инвалидная коляска на узкой лестнице, разбираются прокуратура и Следственный комитет.
Правоохранительные органы начали проверку по факту нарушения прав инвалида.
- Будет дана объективная правовая оценка сложившейся ситуации, опрошены представители местных органов власти, востребована и изучена межведомственная переписка, - проинформировала "РГ" представитель регионального управления СКР Ольга Бовт.
Но что интересно, ни внимание силовых структур, ни обращение ОНФ к воронежским властям не всколыхнули ряску чиновничьего равнодушия и спокойствия.
- Мне давно никто не звонил - только прокуратура и вы, журналист, - смеется Юрий Митрофанович.
27 лет назад Таткин сломал позвоночник в ДТП. И все закончилось вмиг: работа, командировки, встречи с друзьями... Другой бы сдался, но Юрий Митрофанович продолжал работать, занимался физкультурой, общался с другими инвалидами и главное - ежедневно выходил на прогулку. На костылях или на коляске он обходил за час свой шестиподъездный дом, разговаривал с соседями. Но в 2014 году это стало невозможно - окончательно отнялись ноги.
Да, в его девятиэтажке есть лифт, но от него до дверей подъезда еще шесть ступенек, которые на коляске не одолеть ни вниз, ни тем более вверх. Раньше их Таткин преодолевал на костылях. А что делать теперь?
Несколько лет Юрий Митрофанович ждал, что региональная программа "Доступная среда" придет ему на помощь. Тем более что тремя годами ранее ему удалось сравнительно легко решить подобную проблему у районного отделения Пенсионного фонда. Там тоже не было пандуса, а ПФР ответил, что деньгами на подобное благоустройство не располагает. Таткин написал богатому депутату облдумы, тот дал денег, и за месяц к присутственному месту сделали подъезд для колясочников - именно такой, как Юрий Митрофанович и просил. Таткину тогда сказали: "Нарисуй эскизик". Как нарисовал, так и построили. А к приезду телевидения еще и покрасили в нарядный голубой цвет.
Инвалид надеялся, что и с собственным подъездом получится так же просто: там требовалось всего-то пробить дверь в стене бывшей лифтерской и приделать снаружи пандус. Он даже эскиз нарисовал... Но не тут-то было.
Три года Юрий Митрофанович переписывался и перезванивался с различными департаментами: соцзащиты, ЖКХ, финансов, областными и городскими. Постиг административную премудрость: действовать через секретарей и помощников, - к концу 2020 года имя Юрия Таткина знали во всех приемных Воронежа. Наконец, в начале 2021 года позвонила дама из облдумы: "Юрий Митрофанович, поздравляю! Приняты поправки в бюджет, на "Доступную среду" выделили 15 миллионов". 650 тысяч рублей из них предназначались на решение проблемы Таткина. Инвалид радовался и удивлялся: "Зачем так много на один пандус?"
Не учел он только одного - бюрократию местных чиновников. Их "машина" продолжала работать без перемен, впустую. И несмотря на финансирование и даже уникальность ситуации - впервые деньги были выделены на переделку в интересах инвалида общедомового имущества, - дело не сдвинулось. В областном департаменте ЖКХ Юрия Таткина адресовали в мэрию: мол, они сделают, а мы оплатим. В городской администрации заявили наоборот: пока деньги не поступят, работы не начнутся... Словом, помните, как в сюжете из фильма "Люди и манекены" Аркадия Райкина: запустили дурочку...
И оказывается, у чиновников даже нашлись благие намерения и высокие цели, которыми они хотели облагодетельствовать инвалида, но столкнулись с непреодолимым препятствием. Видите ли, объясняли корреспонденту "РГ" в мэрии Воронежа, пандус там установить невозможно, требуется электроподъемник, который станет общедомовым имуществом и будет содержаться на средства всех жильцов. Но решение об этом должно принимать общее собрание...
С точки зрения чиновников, это выглядит, наверное, изящно: ведь как ловко решение простого вопроса максимально усложнить и свалить всю ответственность - в том числе моральную - на соседей инвалида. И можно уже забыть о простом пандусе, в шесть ступенек высотой, которого добивается много лет Юрий Таткин.
Он не требует пандус с электроподъемником, хотя, наверное, это было бы неплохо, а просто хочет выбраться на улицу, привычным маршрутом объехать вокруг дома, посмотреть на людей, поговорить с соседями. "А то некоторые считают, что я уже умер..." - с горькой усмешкой замечает инвалид.
- В 2010 году я с другими инвалидами был в паломнической поездке в Италии, - вспоминает Юрий Таткин. - Побывали мы в Милане и Турине. Поразило, насколько там все приспособлено для инвалидов: кафе, музеи, не говоря уже о тротуарах... Мы прилетели в Мюнхен, а оттуда в Италию ехали 700 километров на автобусе. В пути останавливались: перекусить, то-се. И везде было удобно: в любом придорожном кафе есть лифт, если надо подниматься на верхний этаж, поручни... И мне кажется, что никто там никаких заявлений не писал, все было сделано автоматически. Почему у нас-то не так?
Действительно, почему?