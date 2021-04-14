Впервые суд обязал YouTube восстановить доступ к аккаунту

Арбитражный суд создал важный прецедент: обязал администрацию YouTube разблокировать аккаунт российского пользователя.

Иск к компании структуры Google, которая и владеет видеохостингом YouTube, подал телеканал "Царьград".

По информации истца, иностранный видеохостинг без объяснения причин в конце июля 2020 года блокировал аккаунт телеканала на YouTube.

"В результате этих действий миллионная аудитория канала осталась без качественного контента", - отметил российский телеканал.

В свою очередь, в суде ответчики попросили отклонить иск на том основании, что, мол, они находятся за рубежом. А значит, по их мнению, если у истца есть какие-то претензии, он должен обращаться либо в английский, либо американский суды (и там, и там есть представительства корпорации).

Сегодня иностранные IT-корпорации, управляющие социальными сетями, фактически взяли на себя роль цензоров. Они искренне полагают, что вправе определять, что хорошо для российского пользователя, а что - нет.

У них весьма специфическая свобода слова. Даже диссиденты с советским стажем, искренне любящие все американское еще с тех давних времен, теперь отмечают: некоторые вещи они сегодня могут спокойно говорить на русском языке. А на английском уже произнести не могут. Иначе "прогрессивная общественность" заклюет.

Теперь эту культуру - когда под запретом уже не просто слова, но образ мыслей - пытаются привнести и в русскоязычную среду. Англоязычные цензоры убирают тот или иной контент на русском языке, исходя из установок своего мира. А в случае претензий предлагают разбираться в английском или американском суде. Соответственно, надо полагать, взвешивать и оценивать правильность русских слов английские судьи будут на английском языке.

Поэтому вопрос, вправе ли российские граждане судиться с иностранными IT-компаниями в российских судах, является принципиальным.

Буквально на днях Верховный суд России сделал специальное разъяснение в свежем обзоре судебной практики: пользователь социальной сети вправе подать иск к иностранной организации - оператору социальной сети - по месту исполнения пользовательского соглашения на территории Российской Федерации.

Верховный суд России разъяснил: российские граждане вправе подать иск к любым соцсетям

Иными словами, нижестоящие инстанции обязаны принимать иски к иностранным соцсетям от жителей нашей страны.

Как пояснила Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда России, в соответствии с ГПК РФ суды в Российской Федерации вправе рассматривать дела с участием иностранных лиц в ряде случаев. В том числе, если ответчик распространяет рекламу в интернете, направленную на привлечение внимания потребителей на территории нашей страны.

Кроме того, иски могут рассматриваться по делу о защите прав субъекта персональных данных, если истец имеет место жительства в России.

Так что решение по делу Google - первое, но точно не последнее. Претензий к иностранным IT-гигантам много, некоторые иски уже поданы в суды.

А чтобы иностранные компании не смогли проигнорировать судебные решения, обсуждается инициатива обязать администраторов соцсетей открывать в России свои официальные представительства.