Впервые суд обязал YouTube восстановить доступ к аккаунту

Новости

Байден: США начинают вывод войск из Афганистана 1 мая 21:52
Опубликовано фото принца Филиппа и Елизаветы II в окружении семи правнуков 21:42
Цены на нефть выросли на 5% после выхода статистики по запасам в США 21:35
Начальники генштабов РФ и Армении обсудили взаимодействие в оборонной сфере 21:21
В Вооруженных силах вылечились от COVID более 32,6 тысячи военнослужащих 21:17
УЕФА может отменить правило выездного гола в овертаймах 21:14
Гендиректор "Невской мануфактуры" арестован на два месяца 21:02
Первый этап молодежного кинофорума пройдет в рамках Московского кинофестиваля 20:59
Вашингтон надеется, что встреча Путина и Байдена стабилизирует отношения 20:49
Число новых случаев COVID-19 в Турции впервые превысило 60 тысяч за сутки 20:26
Как к отмене в Москве бумажных медсправок отнеслись родители, врачи и учителя 20:21
"РГ" узнала подробности работы пожарных на "Невской мануфактуре" 20:03
Производство вакцины "Спутник V" началось в Сербии 19:37
В Аргентине считают, что "Спутник V" защищает от COVID лучше других вакцин 19:36
В Петербурге умерла одна из старейших белых медведиц в мире 19:27
Яйца остаются лидерами роста цен на продукты 19:18
Лавров обеспокоился переброской Киевом войск к линии соприкосновения в Донбассе 19:17
Семье погибшего при тушении "Невской мануфактуры" выплатят миллион рублей 19:11
В МЧС прокомментировали награждение сотрудников, погибших при тушении пожаров 19:06
МИД РФ надеется на соблюдение конвенции Монтрё о черноморских проливах 19:05
Минздрав Беларуси одобрил "Спутник V", выпущенный в республике 18:50
Двое россиян, попавших в ДТП в Турции, остаются в больнице 18:49
В Петербурге назначили дату праздника "Алые паруса" 18:44
Страны-члены ОДКБ подчеркнули свое единство в понимании всего спектра угроз 18:38
Вышел русский трейлер "Форсажа 9" 18:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
14.04.2021 21:50
Рубрика: Общество

Обязаны допустить

Впервые суд обязал YouTube восстановить доступ к аккаунту
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 81(8432)
Арбитражный суд создал важный прецедент: обязал администрацию YouTube разблокировать аккаунт российского пользователя.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Иск к компании структуры Google, которая и владеет видеохостингом YouTube, подал телеканал "Царьград".

По информации истца, иностранный видеохостинг без объяснения причин в конце июля 2020 года блокировал аккаунт телеканала на YouTube.

"В результате этих действий миллионная аудитория канала осталась без качественного контента", - отметил российский телеканал.

В свою очередь, в суде ответчики попросили отклонить иск на том основании, что, мол, они находятся за рубежом. А значит, по их мнению, если у истца есть какие-то претензии, он должен обращаться либо в английский, либо американский суды (и там, и там есть представительства корпорации).

Сегодня иностранные IT-корпорации, управляющие социальными сетями, фактически взяли на себя роль цензоров. Они искренне полагают, что вправе определять, что хорошо для российского пользователя, а что - нет.

Фото: iStock
РКН потребовал от Facebook разблокировать трансляцию о полете Гагарина

У них весьма специфическая свобода слова. Даже диссиденты с советским стажем, искренне любящие все американское еще с тех давних времен, теперь отмечают: некоторые вещи они сегодня могут спокойно говорить на русском языке. А на английском уже произнести не могут. Иначе "прогрессивная общественность" заклюет.

Теперь эту культуру - когда под запретом уже не просто слова, но образ мыслей - пытаются привнести и в русскоязычную среду. Англоязычные цензоры убирают тот или иной контент на русском языке, исходя из установок своего мира. А в случае претензий предлагают разбираться в английском или американском суде. Соответственно, надо полагать, взвешивать и оценивать правильность русских слов английские судьи будут на английском языке.

Поэтому вопрос, вправе ли российские граждане судиться с иностранными IT-компаниями в российских судах, является принципиальным.

Буквально на днях Верховный суд России сделал специальное разъяснение в свежем обзоре судебной практики: пользователь социальной сети вправе подать иск к иностранной организации - оператору социальной сети - по месту исполнения пользовательского соглашения на территории Российской Федерации.

Верховный суд России разъяснил: российские граждане вправе подать иск к любым соцсетям

Иными словами, нижестоящие инстанции обязаны принимать иски к иностранным соцсетям от жителей нашей страны.

Как пояснила Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда России, в соответствии с ГПК РФ суды в Российской Федерации вправе рассматривать дела с участием иностранных лиц в ряде случаев. В том числе, если ответчик распространяет рекламу в интернете, направленную на привлечение внимания потребителей на территории нашей страны.

В YouTube прокомментировали блокировку аккаунта "Вести Крым"

Кроме того, иски могут рассматриваться по делу о защите прав субъекта персональных данных, если истец имеет место жительства в России.

Так что решение по делу Google - первое, но точно не последнее. Претензий к иностранным IT-гигантам много, некоторые иски уже поданы в суды.

А чтобы иностранные компании не смогли проигнорировать судебные решения, обсуждается инициатива обязать администраторов соцсетей открывать в России свои официальные представительства.

Общество СМИ и соцсети Власть Право Права человека Компании Информационные технологии YouTube Постановления и разъяснения Верховного Суда РФ

Главное сегодня

Интервью гендиректора "Вектора" Рината Максютова об "ЭпиВакКороне". Главное
Роспотребнадзор обязал возвращающихся из-за границы сдавать тест на COVID-19
Путин наградил орденами Мужества четырех пожарных
Песков рассказал о встрече Путина и Байдена в одной из европейских стран
ЦБ не увидел рисков отключения России от Visa и MasterCard
Победа во Всероссийской олимпиаде: Секреты московских школьников
Как отличить COVID-19 от сезонной аллергии