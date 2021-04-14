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13.04.2021 22:25
Рубрика: Экономика

Дым отечества

Зачем в России ввели минимальную цену на сигареты
Текст: Алена Исакова
Российская газета - Неделя № 80(8431)
Вступил в силу закон, устанавливающий минимальную цену на пачку из 20 сигарет в размере 107,78 рубля. Ранее, в январе, были увеличены на 20% ставки акцизов на табачную продукцию и электронные сигареты. Эти меры стали очередным шагом к ужесточению ценовой политики государства в отношении табачной продукции.
С 360 рублей в 2012 году акциз вырос до 2359 рублей в 2021 году. Фото: EPA С 360 рублей в 2012 году акциз вырос до 2359 рублей в 2021 году. Фото: EPA
С 360 рублей в 2012 году акциз вырос до 2359 рублей в 2021 году. Фото: EPA

С 360 рублей (за 1000 штук) в 2012 году акциз вырос до 2359 рублей в 2021 году - около 47 рублей за пачку. Цель: забота о здоровье населения и стремление уменьшить число курящих людей. По данным Всемирной организации здравоохранения, в России курят более 34 млн человек - свыше 28% населения старше 15 лет. К тому же это весьма эффективный способ пополнить государственную казну. Только за 8 месяцев 2020 года в федеральный бюджет от табачной продукции поступило около 372 млрд рублей.

Фото: Татьяна Кравченко
Откуда в Сибирь везут контрафактные сигареты

При этом средняя стоимость пачки сигарет в России намного ниже, чем за рубежом. К примеру, в Европе в 2020 году самые высокие акцизы на сигареты были в Ирландии и Великобритании - 8 и 6,83 евро с пачки. Во Франции акциз достигает 5,88 евро. Если учитывать, что подобные сборы составляют не менее 60% от средней розничной цены пачки, то курение в этих странах может стать дорогим увлечением.

В США величина акцизов зависит от штата, поэтому она варьируется от 0,38 доллара в Миссури до 4,9 доллара в Колумбии. Разница в размере сборов связана с тем, что сигареты в этой стране облагаются налогом не только на федеральном уровне, но еще и на уровне штатов.

Страна (и континент) с самыми дорогими сигаретами, а соответственно, и самыми высокими акцизами, - Австралия. Здесь сборы составляют 12,8 евро, а пачка сигарет стоит больше 20 евро. Такая высокая стоимость связана с политикой, проводимой правительством Канберры.

Могут ли российские акцизы достичь зарубежного уровня? Маловероятно. При резком скачке цен на сигареты велика вероятность того, что активно начнет развиваться нелегальный рынок, искоренить который будет намного сложнее.

Акцент

Как минимальная цена повлияет на стоимость сигарет

Установление минимальной цены на табачную продукцию само по себе не приведет к ее подорожанию: львиная доля легальных сигарет и так стоила дороже 108 рублей. Зато теперь все, что дешевле, автоматом будет считаться нелегальной продукцией. Одни только налоги обходятся производителю в 77 рублей с пачки, а на рынке можно найти сигареты стоимостью 50-60 рублей.

На цену сигарет влияют в первую очередь акцизы. А они в 2021 году выросли на 20%. Соответственно, средняя стоимость пачки сигарет выросла со 120 до 140 рублей, оценивал ранее глава минфина Антон Силуанов.

Татьяна Карабут

Экономика Товары и цены Алкоголь и табак

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