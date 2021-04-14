Захарова: НАТО подстрекает Киев продолжать конфликт в Донбассе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО всевозможными способами подталкивает Украину продолжать конфликт в Донбассе. Об этом она сказала в эфире радиостанции "Вести ФМ".

По словам Захаровой, альянс, который поддерживает тесные контакты с Киевом, "совершенно не озабочен тем, что происходит в Донбассе, а наоборот еще больше науськивает киевских политиков, эти горячие головы на так называемые свершения, и это происходит много лет. Гибнут дети, женщины, пожилые люди".

Также, отметила дипломат, Евросоюз "с мощной экономикой и вооруженными силами, спецслужбами, наблюдает за тем, что происходит в самом сердце Европы, и не просто наблюдает, но всячески воодушевляет киевский режим. Речь идет уже не о правах человека, а о первичной безопасности".

"Вы же не найдете ни одного публичного призыва - жесткого - Киеву отчитаться о проделанной работе, вернуться за стол переговоров, прекратить вот эту политическую даже не интригу, а международное политическое безобразие", - отметила Захарова.