Новости

Талибы отказались вести переговоры с США до вывода войск из Афганистана 10:23
В Москве стартовал месячник пожарной безопасности 10:23
Горячую воду в Тамбов пообещали вернуть "к ночи" 10:15
В Петербурге третий день тушат здание "Невской мануфактуры" 10:14
Возбуждено дело о гибели рабочего при пожаре на сахалинском заводе 10:10
МИД РФ рассказал о подготовке встречи Путина и Байдена 10:05
Захарова: НАТО подстрекает Киев продолжать конфликт в Донбассе 09:58
Три школы Владивостока эвакуировали из-за сообщений о минировании 09:49
Умер сценарист "О.С.П.-студии", писатель Василий Голованов 09:46
Сергунина: В Москве запускается обучение для креативного бизнеса 09:41
Более половины Тамбова осталось без тепла после аварии на ТЭЦ 09:41
Семь человек пострадали в аварии автобуса в центре Москвы 09:30
Жителей Среднеуральского монастыря начали выселять по решению суда 09:04
В Москве автобус врезался в столб, есть пострадавшие 08:53
Москвичи пережили самую теплую ночь с начала года 08:52
Россияне назвали самую перспективную отрасль для карьеры 08:41
Умер актер из "Будней уголовного розыска" Борис Мирус 08:40
Ольга Бузова объяснила, почему отказалась вести "Дом 2" 08:27
Вышел русский трейлер продолжения "Телохранителя киллера" 08:14
Вышел первый русский трейлер "Армии мертвецов" Зака Снайдера 08:06
Роспотребнадзор рассказал об антителах к коронавирусу 07:53
Треть ресторанов в Финляндии оказалась на грани банкротства 07:42
На побережье Владивостока нашли умирающего детеныша дельфина 07:32
Полицейский застрелил подростка в американском штате Мэриленд 06:55
Гериатр рассказала о подготовке пожилых людей к дачному сезону 06:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
14.04.2021 09:58
Рубрика: Власть

Захарова: НАТО подстрекает Киев продолжать конфликт в Донбассе

Текст: Константин Волков

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО всевозможными способами подталкивает Украину продолжать конфликт в Донбассе. Об этом она сказала в эфире радиостанции "Вести ФМ".

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
МИД: Россия продолжит защищать население Донбасса

По словам Захаровой, альянс, который поддерживает тесные контакты с Киевом, "совершенно не озабочен тем, что происходит в Донбассе, а наоборот еще больше науськивает киевских политиков, эти горячие головы на так называемые свершения, и это происходит много лет. Гибнут дети, женщины, пожилые люди".

Также, отметила дипломат, Евросоюз "с мощной экономикой и вооруженными силами, спецслужбами, наблюдает за тем, что происходит в самом сердце Европы, и не просто наблюдает, но всячески воодушевляет киевский режим. Речь идет уже не о правах человека, а о первичной безопасности".

"Вы же не найдете ни одного публичного призыва - жесткого - Киеву отчитаться о проделанной работе, вернуться за стол переговоров, прекратить вот эту политическую даже не интригу, а международное политическое безобразие", - отметила Захарова.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Международные организации НАТО Правительство МИД Обстановка на востоке Украины Россия и НАТО

Главное сегодня

МИД РФ рассказал о подготовке встречи Путина и Байдена
В Барнауле СК начал проверку обрушения трубы на ТЭЦ-2
Пушков посоветовал Байдену расстаться с иллюзиями до встречи с Путиным
Семь человек пострадали в аварии автобуса в центре Москвы
Трудовые договоры россиян станут электронными
Владимир Путин 21 апреля огласит Послание Федеральному собранию
В России началась контрольная проверка боевой готовности Вооруженных сил