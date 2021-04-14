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14.04.2021 09:41
Рубрика: Власть

Захарова: США не должны требовать от Москвы предсказуемости

Текст: Константин Волков
Вашингтону не стоит требовать от российской стороны предсказуемости, поскольку в этом плане очень много вопросов к самим США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая в эфире "Соловьев Live"

Дипломат назвала "удивительным" заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, прозвучавшее 13 апреля, в котором та подчеркнула, что "мы определенно ожидаем того, что в наших отношениях останутся вызовы, мы ожидаем, что будут продолжительные трудные обсуждения, и мы готовы к этому. Но наша цель заключается в том, чтобы наши отношения были стабильными и предсказуемыми".

По словам Захаровой, "за последние десять лет сами США стали самым непредсказуемым государством... Мы хотим, чтобы США стали хотя бы немного предсказуемыми. Но точно не они должны этого требовать - ни от нас, ни от кого-либо другого".

МИД РФ: Россия хочет отношений с США на взаимовыгодной основе
Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Россия и США

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