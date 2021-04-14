В Китае найдены 2000-летние зеркала для "проводов в загробный мир"

В Китае археологи обследовали крупное кладбище возрастом более 2000 лет и обнаружили в гробницах прекрасно сохранившиеся бронзовые зеркала.

Как сообщает агентство "Синьхуа", находки были сделаны на северо-западе страны. Крупное кладбище, созданное около 2000 лет назад, ранее было обнаружено в провинции Шэньси.

Оно расположено в городке Гаочжуан и насчитывает свыше 400 древних гробниц. В этих захоронениях археологи нашли большое количество погребальных предметов, в том числе значительную коллекцию керамики и бронзовой посуды. Эти предметы восходят к ранней эпохе правления династии Западная Хань (202 г. до н.э. - 8 г. н.э.).

Однако самыми примечательными среди найденных предметов оказались бронзовые зеркала. Некоторые из них настолько хорошо сохранились, что и сейчас их можно использовать по прямому назначению.

В древности же, как говорят ученые, это был один из главных предметов, которые укладывали в могилы аристократов. Это был один из элементов ритуала проводов умершего человека в загробный мир.

Большинство зеркал, а всего их найдено около 80-ти, находились рядом с головами покойных. Они сопровождались надписями, демонстрирующими ожидания этих людей - они думали о лучшей жизни после смерти.

Зеркала же им были нужны для того, чтобы наслаждаться своим отражением в загробном мире, в той самой лучшей жизни. Ученые отмечают, что подобные артефакты были найдены не только в женских, но и в мужских гробницах. Видимо, это означает, что и при жизни собой любовались как женщины, так и мужчины.

По словам археологов, все бронзовые зеркала представляют собой изящно изготовленные изделия. Их диаметр варьируется от восьми до 22,1 сантиметра. По предварительным оценкам, самые древние из этих артефактов были изготовлены в конце периода Сражающихся царств (475-221 гг. до н.э.), а самые поздние зеркала датированы концом периода правления династии Западная Хань.

Ученые считают, что найденные гробницы принадлежали представителям высшего сословия. На это указывают исторические письменные источники. Из них известно, что император Лю Бан, основатель династии Хань (206 г. до н.э. - 220 г. н.э.), создал своего рода специальный городок исключительно для аристократов.

Сделал он это для того, чтобы лучше их контролировать. Роскошные резиденции были расположены в четырех километрах от найденного кладбища. Поэтому археологи предполагают, что здесь хоронили именно жителей этого элитного городка.