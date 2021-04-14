Жители Беларуси и России рассказали о начале дачного сезона

Весна на дворе, а это значит, что у садоводов и огородников Беларуси и России начались активные дачные работы. Мы расспросили их: верна ли поговорка, что у соседа вишня всегда слаще? И чем они из своей садово-огородной практики больше всего гордятся.

Вячеслав Яковлев, менеджер, Краснодар:

- Моя дача находится в 12 километрах от краевого центра, и предмет особой гордости - айва и слива Медовая. С каждого дерева собираю по шесть ведер. Помню, приезжаю как-то на дачу и нахожу в глубине сада на столе записку, прижатую пустой бутылкой из-под водки: "Спасибо, хозяин, за закуску: помидоры - вкусные, а вот огурцы - гадость". Тогда меня расстроил не сам этот налет - сорванные овощи и получившие язвительную критику огурцы, а оставленный кругом мусор и вытоптанные грядки. Сейчас об этом, конечно, вспоминать смешно.

Татьяна Малицкая, менеджер, Екатеринбург:

- Чем горжусь? Мы купили участок, заброшенный в течение пяти лет. Там стояли две старые яблони. На одной был грибок, не плодоносила вообще. Я мысленно определила ее под спил. Но сначала решила с ней немножко поработать. Начиталась в интернете, что сразу все плохие ветки спиливать нельзя: дереву тяжело. Делала это постепенно. Из дупла вычистила сырую труху, заложила камнями и побелила. Ветки наклоняла вниз и привязывала к колышкам. Думаю: если и погибнет, я сделала все, что могла. А в прошлом году эта старая яблоня дала урожай, да какие яблоки: вкусные, хрустящие. Все соседи удивлялись.

Митрофан Манаев, пенсионер, 89 лет, Воронеж:

- Но главное для меня - пчелы. В нашем дачном кооперативе ни у кого почти не осталось ульев, поумирали пчеловоды. Два человека держат по паре семей. У меня их обычно около десяти - свои погибают, новые рои прилетают, я их привечаю, потом мед качаю. На всю родню и немного на продажу. Но сейчас я овдовел, ослабел, дети заниматься пчелами не станут. Планирую размножить семьи по количеству ульев, чтобы продать их и уже закругляться. Хотя хотелось бы еще с пчелками повозиться...

Александр Пикус, архитектор, Минск:

- Огород - это у тещи на даче. Она от этого получает удовольствие. А я разве что помогаю урожай собирать: с деревца в рот... Так что, да, у нее "вишня слаще". На своем же участке высаживаю хвойные растения: можжевельнички разные, тсуги, тисы, ели, лиственницы. Они многолетние, неприхотливые. Посадил и наслаждаешься тем, как растут. Красота!

Валерий Данилюк, инженер на пенсии, Новосибирск:

- Горжусь тем, что выращиваю отличный виноград в Сибири. Больше ста сортов пришлось забраковать - не годятся для нашего климата. Сейчас у меня 105 "посадочных мест", виноград в Сибири надо выращивать в траншеях, под каждый куст - яма глубиной 60 сантиметров, а диаметром - 80. Если какой-то сорт погибает, приходится менять грунт - расти другой куст на этой же почве не будет. Страшно представить, сколько КАМАЗов грунта я здесь перетаскал!

Ксения Шмелева, домохозяйка, Браславский район:

- Никогда не думала, что у кого-то что-то лучше или вкуснее. Мне нравится свое. Правда, еще нечем гордиться. В прошлом году только переехали с семьей из Минска в деревню под Браславом. Так что садово-огородная практика пока небольшая. Осенью посадили клубнику, чеснок и лук - посмотрим, что вырастет. Участок у нас приличный, есть где разгуляться. Возле дома - яблоньки и груша. А вот черешня пока не плодоносила...

Марина Арутюнян, воспитатель дошкольного образования, Борисов:

- Верна ли поговорка? Как по мне, так нет. Свой урожай стараешься вырастить - душу вкладываешь. Конечно же, он лучше кажется. Вот и в этом году, надеюсь, будет хороший. На подоконнике уже и рассада растет: и перцы, и помидорки, и зелень разная. А больше всего горжусь своими тыквами. Бывало, и 50 сантиметров в диаметре вырастали. Навскидку, конечно, с линейкой не мерила. И каши из тыквы варю, и в начинку для пирогов ее добавляю, и в компоты...