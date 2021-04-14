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14.04.2021 10:14
Рубрика: Общество

Биологи объяснили живучесть волков во времена Ледникового периода

Текст: Александр Гавриленко

Серые волки смогли пережить Ледниковый период 11,7 тысячи лет назад и массовое вымирание видов благодаря смене рациона. Об этом сообщает Phys.org cо ссылкой на исследование Канадского музея природы.

Фото: iStock
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Исследовательская группа под руководством доктора Даниэль Фрейзер проанализировала износ зубов и остатки разложившейся пищи в челюстях древних волков (от 50 до 26 тысяч лет назад), живших на северо-западе Канады, а потом сравнила их с современными образцами. Рацион оценивался по соотношению изотопов углерода и азота, извлеченных из коллагена в их костях.

Оказалось, что около половины рациона серых волков в плейстоцене составляли лошади. Также древние волки питались карибу, баранами Далла, мамонтами и некоторыми другими видами. Согласно исследованию, не брезговали они и падалью. На смене эпох они соперничали с другими крупными хищниками, такими как короткомордые медведи. Но многие из конкурентов вымерли от смены климата, дав волкам больше возможностей для адаптации и выживания.

А сейчас основу рациона волков в том же регионе составляют олени и лоси, и эта диета хорошо себя зарекомендовала.

- Серые волки продемонстрировали гибкость в адаптации к изменяющемуся климату и смене среды обитания, - объясняет Фрейзер. - И их выживание тесно связано с выживанием видов добычи, которых они могут есть. Учитывая зависимость современных серых волков от оленей, сохранение их популяции будет важным фактором в поддержании здоровой популяции волков.

Общество Наука

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