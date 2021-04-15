Руководитель федерального уровня, государственный человек, министр обороны России. Вот уже 30 лет Сергей Шойгу работает в правительстве нашей страны. Он первым возглавил Российский корпус спасателей, важную и нужную людям и стране организацию, которая вскоре стала Государственным комитетом по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а затем профильным министерством - МЧС, лучшим в мире спасательным ведомством. Его формированием и развитием "с нуля" занимался Сергей Шойгу. В разговоре с корреспондентом "Российской газеты" Сергей Шойгу вспомнил, как все начиналось, и рассказал об отдельных важных событиях этих тридцати лет.

Сергей Кужугетович, работа в МЧС в 90-е годы - это нескончаемый поток человеческого горя перед глазами. В такое сложное время создать с нуля структуру, о которой в стране, в общем-то, и понятия прежде не было… Как вы тогда на это решились? Помните детали?

Сергей Шойгу: Помню, почему не помню. Я же до МЧС был заместителем председателя Госстроя. Силаев тогда возглавлял правительство страны. Мое назначение в Корпус спасателей было его инициативой. Он, к слову, сначала хотел, чтобы я возглавлял комитет по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Тогда членов правительства избирал Верховный Совет, за каждого голосовали. Вот такая своеобразная схема была. И нас, шестерых кандидатов, "прокатили". Это было осенью 1990 года, еще Советский Союз существовал. В Верховный Совет пришел Иван Степанович. Я уж не знаю почему, но он за меня поручился. Голосовали в отсутствие трети депутатов, получилось где-то 46 процентов. И я возвратился домой.

Дня через четыре мне в Красноярск позвонил Иван Степанович. Говорит: у меня тут два документа лежит. Один - представление на должность председателя Инновационного комитета. Я тогда мало представлял, что это такое. А второе - представление на заместителя председателя Госстроя. Говорю, что я вообще-то строитель. Силаев: я так и понял. Недели хватит собрать вещи? Ну, я все подписал. Пока, до встречи.

Сергея Шойгу назначили председателем Российского корпуса спасателей 17 апреля 1991 года. Фото: Министерство обороны РФ

Это уже потом я подал ему рапорт, как на деревню дедушке. Мол, сил больше нет сидеть перед вами. Отпустите на строительство Богучанской станции. Иван Степанович позвал и говорит, есть к тебе такое предложение - возглавить Российский корпус спасателей. Он потом государственным комитетом стал, а еще позже - министерством по чрезвычайным ситуациям. Я, помню, спросил Силаева, а что это за Корпус такой? Отвечает: понятия не имею, но, кажется, это интересно.

Судя по всему, прогноз полностью оправдался.

Сергей Шойгу: Первая команда МЧС - 7 человек. Они спасателями были, ради этого бросали службу, работу. Точнее, просили там отпуск без содержания и приходили к нам на работу без какой-либо зарплаты. Так трудились несколько месяцев. А ведь какие ребята собрались из контрольно-спасательной службы у альпинистов! Часть из них, между прочим, работала в Спитаке на землетрясении.

Первая команда МЧС - 7 человек. Они спасателями были, ради этого бросали службу, работу. Точнее, просили отпуск без содержания и приходили к нам

Интересно было тогда. Первую спасательную операцию провели, вторую…

Потом землетрясение в Джаве. И все это на свои деньги происходило - ездили, реагировали. Я помню, что бы ни случилось, все время говорили: сейчас вызовем Шойгу.

Июнь 2018 года. Шойгу с президентом Путиным на приеме в Кремле выпускников военных вузов. Фото: Министерство обороны РФ

Вообще я не предполагал, что буду формировать МЧС, стану спасателем. Думал, мы сейчас это создадим, и опять куда-нибудь поеду что-то строить Мысль-то такая была. Но потом, когда все дальше и дальше втягивались в эту жизнь, в эту работу, стало понятно, что это надо и должно делать. И как это все должно выглядеть. Мы у многих перенимали опыт. А когда пришло осознание, что в стране происходит огромное количество событий, которые надо прогнозировать, предупреждать, многое приходится восстанавливать, понял: для этого нужен Государственный комитет, особое министерство.

Мы там все время искали работу, ни от чего не отказывались. Все копилось-копилось, набиралось-набиралось, и получилась в общем довольно эффективная структура, со своим противоминным и кинологическим центрами, мобильно-спасательными отрядами, авиацией, пиротехниками для подрыва льда и опасных зданий.

Помимо катастроф и бед в вашей биографии были еще многочисленные "горячие точки", Северный Кавказ, беженцы. Как получилось, что занялись миротворческой деятельностью? Не было растерянности от такого поворота?

Сергей Шойгу побывал во многих "горячих точках". Здесь он в Чечне, на бронетранспортере вместе с бойцами. Фото: Министерство обороны РФ

Сергей Шойгу: Это особая часть становления МЧС, которая, надо сказать, очень много занимала времени. Миротворческие операции - это Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье, Таджикистан. Огромные потоки беженцев. Это Ош, Фергана, большая работа, которую там проводили комитеты и структуры по приему беженцев. Это поиск и создание трасс эвакуации людей из многих бывших советских республик.

Обратимся к сегодняшнему дню и вашей службе в должности министра обороны России. Наша армия десять лет назад и сейчас, как говорится, две большие разницы. Ее много раз реформировали. Вы тоже занимались этой очень тяжелой и ответственной работой. Как расставляли в ней приоритеты?

Сергей Шойгу: Считаю, что слово "реформа" не совсем точно характеризует процессы, происходящие в Вооруженных силах. Осуществлялось плановое развитие армии и флота. На сегодняшний день можно сказать, что основные преобразования в целом завершены. Вооруженные силы приведены к трехвидовой структуре, а их штатная численность доведена до установленных указом президента Российской Федерации параметров.

Считаю, что слово "реформа" не совсем точно характеризует процессы в Вооруженных силах. Осуществлялось плановое развитие армии и флота

Созданы самодостаточные группировки войск на стратегических направлениях, сформированы Силы специальных операций, военная полиция и подразделения беспилотной авиации. Появился новый вид Вооруженных сил - Воздушно-космические силы. Сформировано объединенное стратегическое командование Северного флота. Усилен состав войск в Крыму, что обеспечивает защиту полуострова и интересов России в Черном море. Создано оперативное командование в дальней оперативной зоне, которое осуществляет управление кораблями, выполняющими задачи в Средиземном море.

Вместе с тем хочу напомнить, какими были Вооруженные силы в 2012 году. Уровень современного вооружения и техники составлял 16 процентов, а исправности - 47. Кардинальное сокращение офицерского состава привело к появлению 61 тысячи так называемых распоряженцев. На них ежегодно тратилось 32 миллиарда рублей.

То есть люди по-настоящему уже не служили, а деньги от минобороны, как и раньше, получали?

Март 1993 года. Сергей Шойгу на IX съезде народных депутатов России. Фото: Министерство обороны РФ

Сергей Шойгу: Поясню, что это офицеры, которых не могли уволить из-за необеспеченности жильем. Они получали денежное довольствие и все основные виды обеспечения, но не выполняли служебные обязанности. При этом распоряженцы занимали 28 тысяч служебных квартир. Следовательно, такое же количество действующих офицеров снимали жилье по коммерческим ценам. В целом в жилье тогда нуждались около 120 тысяч человек. Численность контрактников не превышала 186 тысяч.

Погоня за экономией сильно подкосила системы военного и довузовского образования, базирования войск и их материально-технического обеспечения. Были ликвидированы медицинские и спортивные роты, ремонтные органы войскового звена, парализована работа нашего ведущего медицинского центра - Военно-медицинской академии имени Кирова. Дефицит летного состава превышал 2300 офицеров.

На ведомственном балансе было 1300 военных городков, предназначенных для передачи субъектам Российской Федерации. На их содержание ежегодно уходило около 5 миллиардов рублей. А более пяти тысяч военнослужащих вместо боевой подготовки занимались охраной объектов. Надо ли удивляться, что тогда только 21 процент наших граждан были уверены в том, что армия способна защитить страну. И лишь 28 процентов одобряли происходящее в Вооруженных силах.

Для исправления ситуации Верховный главнокомандующий в майских указах 2012 года поставил ряд приоритетных задач. Довести долю современного вооружения к концу 2020 года предстояло до 70 процентов. В течение пяти лет нужно было ежегодно увеличивать численность контрактников не менее чем на 50 тысяч человек. Необходимо было обеспечить военнослужащих жильем. Организовать работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Повысить престиж и привлекательность военной службы.

Определенные Верховным главнокомандующим задачи стали ориентиром в нашей деятельности на последующее десятилетие.

Иными словами, произошло полное обновление Российской армии…

Сергей Шойгу: Сегодня Вооруженные силы отвечают всем требованиям, предъявляемым к самым передовым армиям мира. Российская армия является современной, мобильной, компактной и боеспособной.

С 2012 года в Сухопутные войска поступило более 15,5 тысячи современных образцов вооружения и техники. Воздушно-космические силы и авиация флота получили более полутора тысяч летательных аппаратов. Военно-морской флот - свыше 190 кораблей, катеров и судов обеспечения.

Создан Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

Наши военнослужащие сегодня ответственно и мужественно действуют в Сирии и Нагорном Карабахе. Их работа является главным фактором стабильности в этих регионах.

Многие решения Сергей Шойгу обдумывал в своем кабинете в здании МЧС в Театральном проезде. Фото: Министерство обороны РФ

А как в армии с кадровой политикой и социальными программами?

Сергей Шойгу: Существенно изменен кадровый состав Вооруженных сил. Количество военнослужащих по призыву сокращено до 225 тысяч. Численность контрактников увеличена до 380 тысяч. Ими полностью укомплектованы сержантские и старшинские должности, боевые подразделения спецназа, морской пехоты. Серьезно улучшено материальное стимулирование контрактников.

Продолжаем поддерживать высокие темпы обеспечения военнослужащих жильем. За последние 8 лет 244 тысячи семей военнослужащих обеспечены постоянным жильем, а 226 тысяч - служебными квартирами.

Компенсация за поднаем жилья доведена до реальных рыночных размеров. С 2014 года военнослужащим выплачивается денежная субсидия, и можно выбрать или покупку квартиры, или строительство дома. На сегодняшний день субсидией воспользовались 37 тысяч 312 военнослужащих.

Только деньгами и квартирами нужных людей на службу не заманишь. Настоящего защитника страны нужно воспитать. Желательно - с молодых лет. Вы ведь этим тоже активно занимаетесь?

Сергей Шойгу: Не так давно еще звучали мнения о деградации военно-патриотического воспитания в стране. А сегодня уже есть "ЮНАРМИЯ", в рядах которой более 740 тысяч юношей и девушек, объединенных патриотизмом и любовью к Родине.

Во всех регионах страны создаются центры военно-патриотического воспитания "АВАНГАРД", и уже сегодня работают 23 таких центра. В них за неделю ребята в увлекательной и доступной игровой форме получают достаточные навыки начальной военной подготовки. Это первые в их жизни военные сборы.

Разработка российской вакцины от коронавируса - достижение не только отечественных вирусологов, но и военных специалистов. Как шла эта работа в вашем ведомстве?

Сергей Шойгу: С самого начала 48-й Центральный научно-исследовательский институт минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи начал активную работу по разработке вакцины против новой коронавирусной инфекции.

48-й ЦНИИ давно зарекомендовал себя, там много известных специалистов. Именно здесь совместно с Национальным исследовательским центром имени Н.Ф. Гамалеи была разработана вакцина от Эболы.

Помните, несколько лет назад в Африке была тяжелая ситуация с этой болезнью. Наши офицеры создали вакцину от Эболы. Сами привились, чтобы другие не опасались препарата. Поехали в Африку, провели там вакцинацию. И, собственно, на платформе препарата от Эболы была сделана вакцина от ковида. Специалисты уверенно говорят, что она очень эффективная.

В начале июня 2020-го в минобороны был завершен отбор добровольцев для ее клинических испытаний. В середине июня совместно с институтом Гамалеи к ним приступили на базе военного госпиталя им. Бурденко.

Не менее важная страница в борьбе с пандемией - строительство минобороны нескольких десятков инфекционных госпиталей по всей стране.

Сергей Шойгу: В прошлом году мы построили 31 госпиталь. В среднем на возведение каждого уходило 50 дней. Но это не Шойгу строил, это армия строила, министерство обороны. Мы использовали и применили весь свой опыт, все таланты строителей.

В прошлом году мы построили 31 госпиталь. В среднем на возведение каждого уходило 50 дней. Но это не Шойгу строил, это армия строила, минобороны

Мы к этому долго шли. Шли, потому что устали ждать - сначала принципиального одобрения, потом разрешения на проектирование, на строительство, на подключение коммуникаций и т.д. В результате, собственно, выстроили то, что было поддержано президентом, - Военно-строительный комплекс минобороны, который сейчас показывает себя невероятно эффективным.

Многие из тех, кто работал с вами, говорят, что для своей страны вы и ваши подчиненные выполняют любую поставленную задачу. Какими качествами должны обладать члены вашей команды?

Сергей Шойгу: Если ответить одним словом, то это должны быть созидатели. Те, кто хочет что-то оставить для Родины на граните истории. Нацарапать там гвоздем, ногтем, перфоратором или чем-то другим. Это должны быть люди азартные по большей части. Невероятно работоспособные, талантливые. Которым не процесс важен, а результат. Они все на него работают, и меня это очень радует. Потому что возлагать все заслуги на меня одного, любимого, - категорически неправильно.