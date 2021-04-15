"Африканские" танки Т-64Б1М замечены в районе Мариуполя

В районе Мариуполя замечена новая колонна украинской бронетехники.

Интересно, что большинство образцов в ней ранее предназначались для экспортных поставок, но после событий 2014 года показались в частях национальной гвардии Украины.

Например, БТР-3Е1 должны были отправить в Таиланд. Однако бронетранспортеры, являющиеся модернизированными вариантами советских БТР-80, реквизировали для осуществления карательных операций в Донбассе.

Стоит ли удивляться, что вместо них тайские военные решили обзавестись американскими Stryker.

БТР-4Е тоже первоначально готовили не для силовых структур Украины. Ими должны были комплектоваться общевойсковые части иракских вооруженных сил. Однако в ходе непродолжительной эксплуатации выяснилось, что они страдают массой дефектов, и самые серьезные из них - это трещины в бронированных корпусах. В результате более четырех десятков "четверок" отправили на хранение на одно из ремонтных предприятий, и, в конце концов, к радости изготовителей, их удалось "сплавить" в НГУ.

Не менее драматична судьба и перебрасываемых на тралах Т-64Б1М, прозванных "африканскими". Дело в том, что эта модификация должна была поступить в армию Конго, но их тоже конфисковали.

Такие танки являются бюджетными версиями "Булата", считающегося не слишком удачной версией харьковской "шестьдесятчетверки". Всего было получено два с половиной десятка таких машин. Еще столько же все-таки отправили в Центральную Африку.