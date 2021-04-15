Академик РАН заявил о возможности хронического течения коронавируса

Коронавирус может протекать в хронической форме, заявил академик РАН, завкафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Чучалин на собрании Научного совета РАН "Реабилитация после COVID-19".

Он отметил, что есть пациенты, которые уже дважды, а то и трижды перенесли коронавирусную инфекцию. "Должен сказать, что, к сожалению, да - есть такие больные", - цитирует его слова "Интерфакс".

Академик также добавил, что постковидный синдром может вызвать нетипичные осложнения, например, хроническое утомление, эндотелиит (воспаление оболочки кровеносных сосудов, - прим. "РГ") в органах, включая мозг и сердце. Часто встречается хроническая гипоксемия, то есть понижение содержания кислорода в крови.

По мнению Чучалина, было бы правильным создать постковидные диспансеры для реабилитации уже переболевших коронавирусом по аналогии с диспансерами для пациентов с ревматизмом.

Ранее в Роспотребнадзоре отмечали, что пока нет однозначного ответа, могут ли уже переболевшие COVID-19 заразиться повторно в случае завоза мутировавших штаммов вируса, но не исключили такую возможность.