Аналитик назвал предел, выше которого рубль пока не вырастет

Новости

На юге России впервые применили "непроницаемый купол" защиты от дронов 06:02
Онколог оценил возможность применения вакцины от COVID-19 для лечения рака 05:39
Вильфанд: Аномальное тепло в апреле не предвещает жаркое лето 05:28
Демократы намерены увеличить число судей в Верховном суде США 04:54
Президент Аргентины объяснил легкое течение COVID-19 вакцинацией "Спутником V" 04:47
На Колыме впервые появится производство клубники 04:39
Эксперт объяснил, почему найденного в Приморье дельфина не стали лечить 04:29
Врач-сексолог перечислил опасные для мужского здоровья продукты 04:23
Юрист напомнил о запретах для дачников 04:22
Мурашко: Рост пациентов с диабетом в мире схож с эпидемией 03:57
Власти Аргентины ввели новые ограничения на фоне пандемии COVID-19 03:33
Байден принял решение по Афганистану без учета мнения помощников 03:31
В Госдуме ответили на заявление Киева о ядерном оружии в Крыму 03:14
МВД: В 2020 году выросло число погибших в ДТП с нетрезвыми таксистами 02:52
Полиция Нью-Йорка перейдет на 12-часовые смены из-за протестов 02:50
Больше 73 тысяч заболевших COVID-19 выявили за сутки в Бразилии 02:35
Страны НАТО к 1 мая начнут вывод войск из Афганистана 02:12
Регулятор США отложил решение по вакцине Johnson & Johnson 02:11
Турецкий военнослужащий погиб при ракетном обстреле базы в Ираке 01:55
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Египте 01:47
Инспекторы из России посетят военный объект в Германии 01:34
Новая функция появится в Instagram 01:25
Привитые "Спутником V" освобождены от карантина при въезде в Словению 00:58
Новая неделя в регионах центра России начнется с аномального тепла 00:50
Пушков оценил заявление Блинкена о заинтересованности в диалоге с Россией 00:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
15.04.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Аналитик назвал предел, выше которого рубль пока не вырастет

Текст: Роман Маркелов
Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка, специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- С середины марта по середину апреля рубль ослаб к доллару США на 6%, проделав путь с отметки в 73 до 77,5 рубля. В начале апреля отстающая динамика рубля в сравнении с другими валютами развивающихся стран стала более выраженной из-за обострения на Донбассе и угрозы новых антироссийских санкций со стороны США.

Фото: iStock
Когда в этом году доллар упадет до 70 рублей

Однако неожиданный телефонный разговор президентов России и США привел к ослаблению геополитического напряжения и повышенному спросу на российские активы. В результате рубль за два дня укрепился к доллару на 2,5%, до отметки 75,6. Полагаем, что тенденция к укреплению рубля в ближайшие недели может продолжится, в том числе благодаря стартующему 15 апреля налоговому периоду. Считаем, что рубль вернулся в коридор 73-77 и возможно укрепление рубля к нижней границе указанного диапазона.

Перспектива двустороннего саммита на высшем уровне между Россией и США в ближайшие месяцы может говорить о том, что стороны стремятся договориться по острым вопросам. Это позволяет рассчитывать на то, что жестких антироссийских санкций - таких как введение ограничений на покупку ОФЗ, санкций на банки или системно значимые компании, отключение от SWIFT или запрет на экспорт углеводородов - не последует. Уменьшение геополитической премии в ценах российских активов будет поддерживать рубль.

В то же время напомним, что рубль является типичной валютой из группы развивающихся стран, которая сильно подвержена влиянию динамики сырьевых цен и потоков международного капитала. Геополитические риски частично нивелируют сильные макроэкономические показатели России - положительный текущий счет платежного баланса, низкий госдолг, умеренный дефицит бюджета, внушительные золотовалютные резервы, последовательная монетарная и бюджетная политики.

Отметим, что динамика курса рубля в этом и прошлом годах соответствует динамике других валют развивающихся рынков и отражает сложившиеся глобальные условия. Основными факторами влияния на курс рубля являются динамика цен на нефть и состояние текущего счета платежного баланса РФ, отношение международных инвесторов к группе развивающихся рынков (куда относится и Россия), динамика реальной рублевой процентной ставки, а также специфические для России геополитические факторы.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Стоит ли сейчас открывать вклад в долларах и евро

С фундаментальной точки зрения динамика курса валюты к доллару в долгосрочном периоде определяется разницей между инфляцией в стране и инфляцией в США. В развивающихся странах инфляция выше, чем в США, поэтому в долгосрочном периоде валюты развивающихся рынков имеют тенденцию к ослаблению. При этом в краткосрочном и среднесрочном периодах возможны значительные периоды как ослабления, так и укрепления развивающихся валют.

Главным фактором слабой динамики всех валютных и долговых рынков развивающихся стран в этом году является рост доходностей эталонных для всего мира американских гособлигаций и укрепление доллара на глобальном рынке. Ожидания быстрого восстановления американской экономики благодаря успешной вакцинации от COVID-19, масштабным бюджетным и монетарным стимулам, а также рост цен на сырье и перебои в цепочках поставок из-за пандемии привели к росту инфляционных ожиданий в США и опасениям более быстрого сворачивания монетарных стимулов от ФРС США.

Рост рыночных ставок в США потянул за собой распродажу на долговых и валютных рынках развивающихся стран, включая российский. Полагаем, что тенденция роста глобальных инфляционных ожиданий и повышение рыночных ставок в мире может продолжится во втором квартале, что будет сдерживать укрепление рубля.

Поддержку рублю во втором квартале могут оказать высокие цены на нефть. Нефтяной альянс стран ОПЕК+ во главе с Россией и Саудовской Аравией грамотно регулирует предложение нефти под восстанавливающийся после коронакризиса мировой спрос. В марте-апреле страны ОПЕК+ убирают с нефтяного рынка около 8 млн баррелей в сутки собственной добычи, чтобы ускорить балансировку рынка.

Ожидаем, что цены на нефть в ближайшие месяцы закрепятся в диапазоне 60-70 долларов за баррель. В случае ухудшения ситуации со спросом, например, из-за третьей волны COVID-19 в мире, страны ОПЕК+, вероятно, отложат запланированное на май увеличение добычи. При этом ожидаем, что третья волна коронавируса в мире будет слабее, чем предыдущие благодаря набирающей ход вакцинации и накопленному опыту граждан и бизнеса.

Фото: massimovernicesole / iStock
Курс рубля укрепился после разговора Путина и Байдена

Увеличение добычи нефти Россией в апреле-мае благодаря смягчению условий сделки ОПЕК+ позволят нарастить валютную выручку, что позитивно для рубля. В апреле в пользу российской валюты также будет играть сезонно сильный текущий счет платежного баланса РФ. Кроме этого, закрытие авиасообщения с Турцией и Танзанией снизят спрос на валюту для внешнего туризма.

В мае поддержка рубля со стороны текущего счета будет ослабевать из-за стартующего сезона дивидендных выплат и сезона отпусков. Кроме этого, по мере снятия карантинных ограничений и восстановления экономической активности будет возрастать спрос на импорт и, следовательно, спрос на валюту.

Ожидаем, что Банк России в этом году повысит ключевую ставку до 5% годовых. При этом годовая инфляция, по нашим оценкам, прошла свой пик в марте на уровне 5,8%. Ожидаем, что инфляция к концу года замедлится до 4,7%. Возвращение реальной процентной ставки в положительную область будет стимулировать спрос на российские активы и поддерживать рубль.

Суммируя вышеперечисленные факторы, ожидаем, что рубль в ближайшие месяцы будет сохранять стабильность и находится в диапазоне 73-77 к доллару и 88-92 к евро.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля

Главное сегодня

Интервью гендиректора "Вектора" Рината Максютова об "ЭпиВакКороне". Главное
Роспотребнадзор обязал возвращающихся из-за границы сдавать тест на COVID-19
Путин наградил орденами Мужества четырех пожарных
Песков рассказал о встрече Путина и Байдена в одной из европейских стран
ЦБ не увидел рисков отключения России от Visa и MasterCard
Какие некапитальные гаражи попадают под амнистию
Россияне смогут сами проверить благонадежность турагента