Аналитик назвал предел, выше которого рубль пока не вырастет

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка, специально для "Российской газеты":

- С середины марта по середину апреля рубль ослаб к доллару США на 6%, проделав путь с отметки в 73 до 77,5 рубля. В начале апреля отстающая динамика рубля в сравнении с другими валютами развивающихся стран стала более выраженной из-за обострения на Донбассе и угрозы новых антироссийских санкций со стороны США.

Однако неожиданный телефонный разговор президентов России и США привел к ослаблению геополитического напряжения и повышенному спросу на российские активы. В результате рубль за два дня укрепился к доллару на 2,5%, до отметки 75,6. Полагаем, что тенденция к укреплению рубля в ближайшие недели может продолжится, в том числе благодаря стартующему 15 апреля налоговому периоду. Считаем, что рубль вернулся в коридор 73-77 и возможно укрепление рубля к нижней границе указанного диапазона.

Перспектива двустороннего саммита на высшем уровне между Россией и США в ближайшие месяцы может говорить о том, что стороны стремятся договориться по острым вопросам. Это позволяет рассчитывать на то, что жестких антироссийских санкций - таких как введение ограничений на покупку ОФЗ, санкций на банки или системно значимые компании, отключение от SWIFT или запрет на экспорт углеводородов - не последует. Уменьшение геополитической премии в ценах российских активов будет поддерживать рубль.

В то же время напомним, что рубль является типичной валютой из группы развивающихся стран, которая сильно подвержена влиянию динамики сырьевых цен и потоков международного капитала. Геополитические риски частично нивелируют сильные макроэкономические показатели России - положительный текущий счет платежного баланса, низкий госдолг, умеренный дефицит бюджета, внушительные золотовалютные резервы, последовательная монетарная и бюджетная политики.

Отметим, что динамика курса рубля в этом и прошлом годах соответствует динамике других валют развивающихся рынков и отражает сложившиеся глобальные условия. Основными факторами влияния на курс рубля являются динамика цен на нефть и состояние текущего счета платежного баланса РФ, отношение международных инвесторов к группе развивающихся рынков (куда относится и Россия), динамика реальной рублевой процентной ставки, а также специфические для России геополитические факторы.

С фундаментальной точки зрения динамика курса валюты к доллару в долгосрочном периоде определяется разницей между инфляцией в стране и инфляцией в США. В развивающихся странах инфляция выше, чем в США, поэтому в долгосрочном периоде валюты развивающихся рынков имеют тенденцию к ослаблению. При этом в краткосрочном и среднесрочном периодах возможны значительные периоды как ослабления, так и укрепления развивающихся валют.

Главным фактором слабой динамики всех валютных и долговых рынков развивающихся стран в этом году является рост доходностей эталонных для всего мира американских гособлигаций и укрепление доллара на глобальном рынке. Ожидания быстрого восстановления американской экономики благодаря успешной вакцинации от COVID-19, масштабным бюджетным и монетарным стимулам, а также рост цен на сырье и перебои в цепочках поставок из-за пандемии привели к росту инфляционных ожиданий в США и опасениям более быстрого сворачивания монетарных стимулов от ФРС США.

Рост рыночных ставок в США потянул за собой распродажу на долговых и валютных рынках развивающихся стран, включая российский. Полагаем, что тенденция роста глобальных инфляционных ожиданий и повышение рыночных ставок в мире может продолжится во втором квартале, что будет сдерживать укрепление рубля.

Поддержку рублю во втором квартале могут оказать высокие цены на нефть. Нефтяной альянс стран ОПЕК+ во главе с Россией и Саудовской Аравией грамотно регулирует предложение нефти под восстанавливающийся после коронакризиса мировой спрос. В марте-апреле страны ОПЕК+ убирают с нефтяного рынка около 8 млн баррелей в сутки собственной добычи, чтобы ускорить балансировку рынка.

Ожидаем, что цены на нефть в ближайшие месяцы закрепятся в диапазоне 60-70 долларов за баррель. В случае ухудшения ситуации со спросом, например, из-за третьей волны COVID-19 в мире, страны ОПЕК+, вероятно, отложат запланированное на май увеличение добычи. При этом ожидаем, что третья волна коронавируса в мире будет слабее, чем предыдущие благодаря набирающей ход вакцинации и накопленному опыту граждан и бизнеса.

Увеличение добычи нефти Россией в апреле-мае благодаря смягчению условий сделки ОПЕК+ позволят нарастить валютную выручку, что позитивно для рубля. В апреле в пользу российской валюты также будет играть сезонно сильный текущий счет платежного баланса РФ. Кроме этого, закрытие авиасообщения с Турцией и Танзанией снизят спрос на валюту для внешнего туризма.

В мае поддержка рубля со стороны текущего счета будет ослабевать из-за стартующего сезона дивидендных выплат и сезона отпусков. Кроме этого, по мере снятия карантинных ограничений и восстановления экономической активности будет возрастать спрос на импорт и, следовательно, спрос на валюту.

Ожидаем, что Банк России в этом году повысит ключевую ставку до 5% годовых. При этом годовая инфляция, по нашим оценкам, прошла свой пик в марте на уровне 5,8%. Ожидаем, что инфляция к концу года замедлится до 4,7%. Возвращение реальной процентной ставки в положительную область будет стимулировать спрос на российские активы и поддерживать рубль.

Суммируя вышеперечисленные факторы, ожидаем, что рубль в ближайшие месяцы будет сохранять стабильность и находится в диапазоне 73-77 к доллару и 88-92 к евро.