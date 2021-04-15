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15.04.2021 02:35
Рубрика: В мире

Больше 73 тысяч заболевших COVID-19 выявили за сутки в Бразилии

Фото: AP Photo / Eraldo Peres Фото: AP Photo / Eraldo Peres
Фото: AP Photo / Eraldo Peres

За сутки в Бразилии число подтвержденных случаев коронавируса выросло на более чем 73 тысячи человек (73 515). Цифры приводит минздрав страны.

Фото: AFP/Sergio LIMA
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По данным ведомства, инфицированы новым коронавирусом уже 13 миллионов 673 тысячи 507 человек. За последние 24 часа зарегистрировано свыше трех тысяч летальных исходов (3 459). На минувшей неделе подтверждено 491 тысяча 409 новых случаев заражения, что на 28 тысяч превышает данные предыдущих семи дней, пишет ТАСС.

По мнению местных эпидемиологов, в апреле критическая обстановка в борьбе с коронавирусной инфекцией и сложная ситуация в системе здравоохранения сохранятся. Бразилия занимает третье место после США и Индии по числу заболевших.

В мире Южная Америка Бразилия Пандемия коронавируса COVID-19

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