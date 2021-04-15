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15.04.2021 21:33
Рубрика: Экономика

Цены тянет на сладкое

Будут ли дорожать кондитерские изделия
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 82(8433)
Минсельхоз не видит оснований для резкого роста цен на кондитерские изделия в России. Правительство уже приняло ряд мер по стабилизации цен на продовольствие.

Так, пошлины на экспорт подсолнечника позволят снизить затраты производителей на подсолнечное масло. А стоимость муки за последний месяц уже стабилизировалась благодаря субсидиям мукомольным предприятиям и экспортным пошлинам на зерно. Также в этом сезоне будут увеличены площади под сахарной свеклой. Это позволит произвести больше сахара, что стабилизирует цены на него. Кроме того, предусматриваются новые меры поддержки для переработчиков, рассказали в минсельхозе.

Фото: iStock
Союзроссахар ответил на сообщения о резком росте цен на сладости

Министерство также инициировало введение на уровне ЕАЭС квоты на импорт сахара. Ставку импортной пошлины предполагается снизить. Это пустит на российский рынок дополнительный объем импортного сахара. Что в итоге тоже снизит цены на него на российском рынке.

За последний год у предприятий отрасли существенно выросла себестоимость производства, в том числе цены на упаковку, какао-продукты и другие составляющие, признает исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) Вячеслав Лашманкин. Мировые цены на многие ингредиенты достигли максимума. Большую роль сыграло также падение курса рубля, поскольку часть сырья приобретается в валюте.

Но у предприятий отрасли есть определенные возможности для сдерживания скачков цен на сырье, например, долгосрочные контракты на поставку сахара, отмечает он.

Да и вообще сладости - это "добавочная еда", считает президент Гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон. Покупать или нет и за какие деньги - здесь уже дело покупателя.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Цены на продукты

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