Будут ли дорожать кондитерские изделия

Минсельхоз не видит оснований для резкого роста цен на кондитерские изделия в России. Правительство уже приняло ряд мер по стабилизации цен на продовольствие.

Так, пошлины на экспорт подсолнечника позволят снизить затраты производителей на подсолнечное масло. А стоимость муки за последний месяц уже стабилизировалась благодаря субсидиям мукомольным предприятиям и экспортным пошлинам на зерно. Также в этом сезоне будут увеличены площади под сахарной свеклой. Это позволит произвести больше сахара, что стабилизирует цены на него. Кроме того, предусматриваются новые меры поддержки для переработчиков, рассказали в минсельхозе.

Министерство также инициировало введение на уровне ЕАЭС квоты на импорт сахара. Ставку импортной пошлины предполагается снизить. Это пустит на российский рынок дополнительный объем импортного сахара. Что в итоге тоже снизит цены на него на российском рынке.

За последний год у предприятий отрасли существенно выросла себестоимость производства, в том числе цены на упаковку, какао-продукты и другие составляющие, признает исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) Вячеслав Лашманкин. Мировые цены на многие ингредиенты достигли максимума. Большую роль сыграло также падение курса рубля, поскольку часть сырья приобретается в валюте.

Но у предприятий отрасли есть определенные возможности для сдерживания скачков цен на сырье, например, долгосрочные контракты на поставку сахара, отмечает он.

Да и вообще сладости - это "добавочная еда", считает президент Гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон. Покупать или нет и за какие деньги - здесь уже дело покупателя.