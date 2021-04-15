Чернышенко озвучил главные задачи совета по цифровой экономике

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко выступил на заседании совета по цифровой экономике в Совете Федерации. Заседание транслируется на официальном сайте Совета Федерации.

"Символично, что первая личная встреча с руководителями цифровой трансформации проходит именно здесь, в Координационном центре Правительства. На этой площадке идет сбор самой актуальной информации от регионов и непосредственно граждан России в режиме реального времени с использование суперсовременных информационных систем", - сказал он.

Чернышенко призвал руководителей цифровой трансформации наладить постоянный контакт с Координационным центром. "Это позволит эффективно решать, как проблемные вопросы на уровне конкретного субъекта, так и общие для большинства регионов страны", - подчеркнул вице-премьер.

По его словам, главная задача сегодня - создать по поручению Президента Стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы, которые будут потом приземлены в каждом регионе. "И наш "цифровой спецназ" главная движущая сила по разработке и последующей реализации данных стратегии", - заключил он.