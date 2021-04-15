Пятница. "Седьмой пробег по контуру земного шара". Реж. Виталий Суслин. В главной роли Александр Карнаушкин. 95 мин. 16+

За режиссером Виталием Суслиным любители кино начали внимательно следить после появления на экранах его фильма "Голова. Два уха". Фильм был программным: автор будет верен людям "глубинки", этим незаметным героям, которые в представлении москвичей живут "где-то там", но именно они и образуют страну Россию. И метод автора не очень обычен: взял реального селянина Ивана Лашина, повез его в большой город и стал смотреть, что будет. Как бы телепровокация - но вышел художественный фильм. С характером, с судьбой, с накатившей на зрителя волной понимания и сочувствия. Сейчас можно увидеть и продолжение - "Папье-Маше": что сталось с реальным героем после минуты славы. Это кино даже не отражает реальность - оно ее исследует, пробует на излом, на стойкость, на человечность.

Между этими двумя картинами снят фильм, который показывает сегодня фестиваль "Дубль дв@": на этот раз сторожа дальнего автопарка, а по призванию художника играет артист "Ленкома" Александр Карнаушкин. И это еще одно открытие - характера, судьбы и актера, для которого эта главная роль в кино - фактически дебют. Его героя судят за то, что он вынес со свалки никому не нужный хлам, и его обвинили в воровстве, он лишился работы и средств к существованию. Больше нашей Фемиде делать, судя по всему, нечего. Но сюжет жизни из этого вырос серьезный: жизнь будет переломана, как кости под бульдозером.

"Седьмой пробег..." - тот редкий фильм, восторженные отклики о котором на фестивальном сайте появились задолго до его показа. Не удивлен: он того заслуживает.

Суббота. Театральный антракт

Две музыкальные версии исторических сюжетов. Мюзикл "Граф Орлов" по-своему интерпретирует историю Елизаветы - княжны Таракановой - и пленившего ее графа Орлова. Теперь это история страстной любви, долга и коварства: Екатерина II поручает графу Орлову обманом влюбить в себя самозванку Елизавету и привезти ее в Петербург в цепях, но Орлов влюбляется всерьез и ему нужно сделать страшный выбор. Бедная Лиза заточена в крепость, где красавица и умирает от любви и чахотки.

Но прежде всего "Граф Орлов" режиссера Алины Чевик в театре "Московская оперетта" - это яркое зрелище, здесь ведущее трио - сценограф, художники по костюмам и свету. Вячеслав Окунев придумал легкую, стильную, волшебным образом трансформирующуюся конструкцию. Костюмы Андрея Дрыкина - пир фантазии: они то по-кустодиевски ярки и красочны, то как бы гаснут, образуя редкую по выразительности черно-белую графику. Глеб Фильштинский создает своего рода цветомузыку, то исполненную романтики, то праздничную, то трагическую.

Иначе решает сюжет "Трех мушкетеров" Московский театр под руководством Геннадия Чихачева. Здесь минимум декораций и максимум актерского азарта. Все знакомо и при этом неожиданно. Камзолы мушкетеров напоминают куртки "космонавтов" и драные по моде джинсы московских улиц, а мушкетерских коней сменили сверкающие огнями электроскутеры, на которых герои бесшумно проносятся по сцене. Четверка мушкетеров обаятельна, голосиста и до отказа заряжена молодой энергией. Главное достоинство зрелища - его ансамблевость, аура студийности, качества бесценного, когда вчерашний премьер сегодня поет в массовке, и все увлеченно творят общее дело.

Воскресенье. "Клятва". Реж. Роман Нестеренко. В ролях Александр Баргман, Анна Вартанян. 125 мин. 12+

Это реальная история о главвраче крымской психиатрической больницы Науме Балабане и его жене Елизавете Нелидовой. В годы сталинских репрессий Балабан спасал людей от НКВД, в годы гитлеровской оккупации спас множество пациентов-евреев и сам погиб от рук карателей. Действие фильма охватывает годы с 1910 по 1942-й. В сценарии Татьяны Мирошник ничего не выдумано - он основан на скрупулезном изучении сохранившихся документов, рассказов людей, знавших Наума Балабана, наблюдений за пациентами этой клиники. Снималось на местах реальных событий.

Зрители о фильмах

"Гипноз"

Снято в реалистической манере, но оставляет ощущение сюрреализма. Показать сложнейшее, не полностью изученное наукой, во многом непонятное явление гипноза - сложнейшая задача для режиссера. Валерий Тодоровский в содружестве со сценаристом Любовью Мульменко представили свою, убедительную, версию. Получился замечательный фильм, который смотрится на одном дыхании.

Андрей Евтушенко

"Хандра"

Фильм для меня стал открытием, таких давно не было, и это счастье, что в России продолжают появляться кинематографисты, способные рассказывать обычные на первый взгляд истории, но с юмором и уважением как к героям, так и к зрителям. Спасибо за смех, слезы и ту "хандру", которую вызывает это поистине "народное" кино.

Дмитрий Бортников