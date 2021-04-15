Citigroup закроет розничный бизнес в России

Одна из крупнейших финансовых корпораций Citigroup покинет рынки розничного банковского бизнеса 13 стран, включая Россию. Об этом говорится в заявлении компании.

"Citi намеревается выйти из розничного бизнеса на 13 рынках в двух регионах. Это коснется розничного бизнеса в Австралии, Бахрейне, Китае, Индии, Индонезии, Корее, Малайзии, на Филиппинах, в Польше, России, Тайване, Таиланде и Вьетнаме", - говорится в сообщении.

Citigroup отметила, что намерена сосредоточить свой розничный бизнес в Азии и странах EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка).

"Хотя на других 13 рынках есть отличный бизнес, у нас нет там необходимого масштаба, чтобы конкурировать", - отметили в релизе компании.

При этом компания продолжит обслуживать корпоративных клиентов, несмотря на уход с розничных рынков.

Citigroup была основана в 1812 году. Входит в "большую четверку" крупнейших американских банков (вместе с Bank of America, JP Morgan Chase и Wells Fargo).