Датчане требуют компенсаций за побочные эффекты от вакцины от AstraZeneca

Датская ассоциация страхования пациентов получила уже 29 исков от людей, которые привились вакциной от коронавируса компании AstraZeneca. Как сообщает агентство Ritzau, еще восемь заявлений с требованием о компенсации подано в отношении вакцины от компании Pfizer.

"Родственники погибшей после вакцинации AstraZeneca требуют компенсацию от Дании. Также поступило 29 заявлений о компенсации от граждан, получивших вакцину AstraZeneca. Еще восемь случаев касаются вакцины Pfizer. На вакцину от Moderna нет заявлений", - передает агентство.

Сообщается также, что количество поданных исков довольно высоко, учитывая, что уже около миллиона датчан получили первую дозу прививки.

Напомним, что ассоциация страхования пациентов Дании занимается вопросами компенсаций датчанам, которые пострадали от серьезных побочных эффектов, в том числе после применения лекарств​​​.

Ранее власти Дании заявили, что полностью прекращают использование вакцины от компании AstraZeneca. До этого страна наряду с многими другими государствами приостановила использование препарата на фоне сообщений о риске возникновения тромбоза у пациентов после его применения.