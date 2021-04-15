Сахарный диабет - это заболевание "с тысячей лиц". Хотя его изучают уже более ста лет, каждый пациент с этим диагнозом - всегда особенный. Если диагноз не поставлен и лечение не начато своевременно, рано или поздно страдают сосуды и нервы, причем осложнения могут поражать разные органы и системы организма. У одного это сердце, у второго - почки, у третьего - стопы, у четвертого - глаза... Но итог один - тяжелая инвалидность, невозможность обходиться без посторонней помощи. Поэтому сахарный диабет признан социально значимым заболеванием, и больные обеспечиваются необходимыми препаратами за счет государства.

Особенно уязвимы при этом пациенты с сахарным диабетом первого типа, который развивается с детства, а также те, у кого диабет второго типа не компенсируется сахароснижающими таблетками, а требует применения препаратов инсулина. Сегодня уже доступно четвертое поколение инсулинов - это препараты с новыми улучшенными свойствами, которые максимально схожи с действием инсулина, вырабатываемого в организме человека. Но при этом одному и тому же пациенту подходят далеко не все инсулины - многое зависит от индивидуальной переносимости, удобства применения, даже от тонкостей производства препарата.

Вот почему многих пациентов взволновала инициатива Минпромторга России ограничить допуск к госзакупкам компаний-производителей, если одна из них производит на территории нашей страны препараты инсулина по полному циклу - то есть от синтеза фармацевтической субстанции до выпуска готовых форм. Если это предложение будет принято, многим пациентам, которые годами получают подходящий им препарат, придется переходить на другие. Чем это обернется на практике, предсказать не могут даже авторитетные эксперты.

- Когда ребенку меняют инсулин, это всегда страшно, - рассказала "РГ" мама больного ребенка из Рязани Марина Н. - Мы через это уже проходили, и я не могу допустить, чтобы на моем ребенке ставили эксперименты - смотрели, возникнут у него нежелательные эффекты или нет. Поэтому закупаю необходимый вид инсулина за собственные средства, хотя это очень дорого.

- В нашем крае тоже нередко заменяют один инсулин другим, - делится председатель Ставропольской региональной общественной организации "Полноценная жизнь с диабетом" Наталья Иванова. - Знаю семьи, которым приходилось целый год покупать инсулин, необходимый ребенку, за свои деньги. Для установленных пациентам помп не выдают расходные средства, для глюкометров - тест-полоски, не закупают необходимые многим больным препараты-глюкагоны.

- Если речь идет о замене пирамидона на его аналог, то ради бога, но если это биологический препарат, как, например, инсулин, то к нему понятие взаимозаменяемости не очень-то подходит, - заявил "РГ" председатель Нижегородской диабетической лиги Владимир Сентялов. - Ведущие эксперты говорят, что автоматически заменять один вид инсулина на другой без согласия пациента, а тем более родителей больных детей, - это просто преступление.

- У нас в области был перевод с импортного препарата на отечественный, - рассказала председатель региональной общественной организации "Эндожизнь" Псковской области Елена Перминова. - Кто смог добиться, тот по решению врачебной комиссии остался на прежнем. Но все очень переживают за перевод, потому что подбор инсулина - это всегда длительный процесс, чтобы исключить возможные осложнения. Родители сейчас обращаются к нам, боятся, что всех насильственно переведут на один препарат, и мы подготовили обращение в областной минздрав по этому поводу.

Кроме замены препаратов больных диабетом волнуют и многие другие проблемы, особенно когда речь о детях.

- Многие пациенты и родители больных детей не обучены правильной технике введения инсулина, - говорит координатор Волгодонского отделения Ростовского областного диабетического общества Вера Тарасенко. - Необходимо, чтобы этому подробно учили в школах диабета, а они зачастую работают недостаточно, а то и вовсе не работают.

- Некоторые родители за свой счет установили детям современные устройства мониторирования, которые позволяют контролировать уровень глюкозы крови без постоянных проколов пальцев, - дополняет Владимир Сентялов. - Расходники к ним дорогие, но пока не внесены в льготный перечень и на них приходится тратить по 10 тысяч рублей в месяц.

Заменять один вид инсулина другим автоматически невозможно

- У нас в области всего два детских врача-эндокринолога, и оба работают во Пскове, - отмечает Елена Перминова. - На консультацию больного ребенка приходится из отдаленных районов везти до областного центра 5-6 часов и столько же обратно. Вторая проблема - пребывание детей в дошкольных учреждениях. Им необходим замер уровня глюкозы до еды и через 2 часа после еды, а также регулярные инъекции инсулина. Делать это в садике некому, поэтому родители вынуждены подстраивать свое расписание и часами ходят возле детсада, чтобы все сделать вовремя. Ведь если уровень глюкозы, например, после физкультуры у ребенка упадет, это просто опасно для его жизни. Но специализированного детсада или хотя бы группы у нас в городе нет, как нет и такого отделения даже в областной детской больнице.

О нехватке врачей-эндокринологов в Ставропольском крае рассказала и Наталья Иванова.

- А когда ребенок достигает возраста 18 лет, ему сразу снимают инвалидность, и должно пройти три месяца, прежде чем он сможет оформить ее уже как взрослый, - говорит она. - Я полтора года пыталась попасть на прием к нашему губернатору, чтобы рассказать обо всех этих проблемах, но так и не смогла пробиться - пишут в ответ, что из-за пандемии общение с ним ограничено. Ну так я могла бы и по видеосвязи поговорить.

За последние годы для улучшения помощи больным сахарным диабетом, безусловно, сделано очень многое. Однако и проблем у них еще немало. В год столетия открытия инсулина важно предпринять все усилия для их решения.