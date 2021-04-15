В Кении обнаружены древнейшие останки прямоходящего человека

Международная группа антропологов обнаружила в Кении части черепа Homo erectus, возраст которого превышает 1,855 миллиона лет.

В 1974 году исследователи нашли в этом же месте толстый черепной фрагмент гоминина, самый древний из подтвержденных останков данного вида, который стал мировой сенсацией. Однако сейчас исследователи нашли в непосредственной близости от этого места новые, еще более древние образцы. Их возраст может превышать два миллиона лет, сообщает Nature. Более того - в более глубоких слоях исследователи ученые нашли образцы костей человека, которые с большой долей вероятности еще старше.

Судя по морфологии новых найденных останков, они принадлежали молодому человеку Homo erectus. Об этом, в частности, говорят характерный для вида каплевидный верхний профиль и плоский чешуйчатый шов. Так что сейчас ученые могут с еще большей точностью указать на место, где появились Homo erectus, прямые потомки нашего вида.

Многочисленные свидетельства в археологических слоях указывают на то, что два миллиона лет назад эта местность была богата флорой, с большим уровнем осадков и травянистой средой, а рядом были пресноводные водоемы.

Также сейчас нет сомнений, что в течение короткого промежутка времени с 1,85 до 1,95 миллиона лет назад в регионе Восточная Туркана сосуществовали как минимум три вида Homo: Homo habilis, Homo rudolfensis и Homo erectus. Согласно последним данным, этот вид, покинув пределы Африки и распространившись по территории Евразии, мог дожить до появления Homo sapiens и даже скрещиваться с ним.