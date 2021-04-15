Джабаров: Россия зеркально ответит на высылку дипломатов из США

Россия примет зеркальные меры в ответ на высылку из США российских дипломатов, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"На высылку наших дипломатов мы ответим зеркально​​​. Сотрудникам американских спецслужб, работающим в посольстве США под прикрытием, даже лучше пока не ждать официального решения, им уже пора паковать чемоданы", - сказал сенатор.

Ранее Белый дом сообщил о высылке из Вашингтона десяти сотрудников российского диппредставительства.