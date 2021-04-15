Джабаров: Россия зеркально ответит на высылку дипломатов из США

Россия примет зеркальные меры в ответ на высылку из США российских дипломатов, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"На высылку наших дипломатов мы ответим зеркально. Сотрудникам американских спецслужб, работающим в посольстве США под прикрытием, даже лучше пока не ждать официального решения, им уже пора паковать чемоданы", - сказал сенатор.
Ранее Белый дом сообщил о высылке из Вашингтона десяти сотрудников российского диппредставительства.