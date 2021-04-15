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15.04.2021 16:05
Рубрика: Экономика

Единый заказчик займется спортзалами для гимнастов и атлетов

Текст: Марина Трубилина

Контроль над строительством 27 спортивных объектов передан в ведение Единого заказчика в сфере строительства, сообщает пресс-служба компании.

Фото: istockphoto
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Среди них - тренировочный центр спортивной подготовки сборных команд России "Крымский", зал спортивной гимнастики базы "Озеро Круглое", учебный центр водных видов спорта и атлетики в Краснодаре и учебно-тренировочный комплекс Московской Академии физической культуры в Малаховке. Также в перечень входят учебно-спортивный центр подготовки Дальневосточной государственной академии физической культуры в Хабаровске и детский круглогодичный спортивно-оздоровительный центр в Калининградской области. В 2021 году уже завершена реконструкция общежития для студентов Волгоградской государственной академии физической культуры.

Ранее Единому заказчику передали контроль над строительством 26 объектов культуры. Сейчас Единый заказчик работает со 121 строящимися объектами образования, культуры, спорта и здравоохранения площадью 1,8 млн кв.м. Строительство идет за счет федерального бюджета. Председателем Наблюдательного совета организации назначен вице-премьер Марат Хуснуллин.

Экономика Недвижимость Инфраструктура

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