Эксперты: Интрига по количеству партий в новой Думе сохраняется

Рейтинг партии практически никогда не совпадает с ее результатом на выборах. Почему так происходит и как трансформируются данные соцопросов в мандаты, обсудили вчера политологи и аналитики Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Они уверены, что у "Единой России" есть все шансы получить большинство в Госдуме, при этом сохраняется интрига относительно количества партий в нижней палате после Единого дня голосования.

"Текущий рейтинг не равен результату, который получит партия на выборах. Даже если мы сделаем замер за неделю до голосования, то и в этом случае результат на избирательном участке будет расходиться с теми цифрами, которые мы видим при проведении текущих замеров", - отметил директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.

Он пояснил, что на конечный результат влияет несколько факторов, причем не все из них можно просчитать. Так, например, на каждых выборах оказывается 15-20 процентов неопределившихся. "Люди, затруднившиеся со своим выбором, либо пойдут, либо не пойдут на избирательный участок, а если пойдут, то совершат какой-то выбор, про который мы уверенно говорить не можем", - отметил Потуремский.

По данным ФОМ, сейчас сомневающихся порядка 16 процентов, еще столько же не собирается идти на выборы, рассказал глава научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. По его мнению, это шанс для "Единой России", у которой довольно дисциплинированный электорат. Если вычесть неопределившихся и не желающих голосовать, то нынешние 30-35 процентов поддержки ЕР трансформируются примерно в 50 процентов по партийным спискам. Кроме того, эксперты ЭИСИ прогнозируют партии победу в 180-190 одномандатных округах. "В результате - мой личный прогноз - будет то самое конституционное большинство", - заявил руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

Второе место по числу одномандатников может занять объединенная партия "Справедливая Россия" - "Патриоты" - "За правду", ей прочат успех в 10-12 округах, что в полтора раза больше, чем, по прогнозам экспертов, могут выиграть КПРФ и ЛДПР (по 6-8 округов). "Если в прошлом году большинство социологических институтов строило прогноз для "Справедливой России", сможет ли она преодолеть пятипроцентный барьер, то сейчас они сходятся в оценке, что с очень большой вероятностью СР сможет перешагнуть за 5 процентов", - заявил Потуремский.

При этом "по-прежнему есть интрига, сохранит ли текущая парламентская четверка свое преимущество, есть ли у нас шанс получить еще одну партию (в Госдуме), а может быть, и не одну", отметил директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев. Среди претендентов на попадание в нижнюю палату - "Яблоко", партия "Новые люди" и экологи ("Зеленая альтернатива" и "Зеленые").

Среди претендентов на попадание в Госдуму - "Яблоко", "Новые люди" и две экологические партии

По мнению политолога Евгения Минченко, "Яблоку" для успеха необходимо найти свое место в нынешнем политическом раскладе, результат "Новых людей" будет зависеть от того, насколько яркую кампанию они смогут провести, а экологические партии способны набрать очки на региональной повестке.