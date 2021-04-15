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15.04.2021 12:46
Рубрика: Экономика

Эксперты оценили российский закон о "золотых паспортах"

Текст: Владислав Куликов, Василий Кошкин

Программа "золотых паспортов", которую разрабатывают российские власти, призвана создать благоприятные условия для инвесторов, которые могут принести экономике не только деньги, но и новые технологии. Об этом заявил председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

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Ранее комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минэкономразвития об упрощенном порядке получения вида на жительство для инвесторов. Инвесторы, а также члены их семей, смогут претендовать на получение ВНЖ, минуя стадию получения разрешения на временное проживание.

"Человек, реализующий на территории нашей страны значимые проекты, безусловно, должен иметь возможность жить в России, не преодолевая лишних бюрократических барьеров. Надо подчеркнуть, что такие люди не только привозят в нашу страну деньги, они зачастую приносят и новые технологии", - заявил Владимир Груздев.

Он отметил, что на упрощенное получение вида на жительство смогут претендовать не только иностранные инвесторы, вкладывающие финансы в собственный бизнес, но и инвестирующие в ценные бумаги или недвижимость на территории России.

В свою очередь, в компании Henley & Partners Switzerland AG, которая занимается консультациями в сфере инвестиционной иммиграции, считают, что пока оценивать перспективы законопроекта рано: перед тем, как программа начнет работать, необходим период "обкатки".

"Последние 5-7 лет страны активно начали борьбу за качественного инвестора. Конкурируют страны с помощью инвестиционных программ - в Европе уже есть устоявшиеся программы предоставления ВНЖ (или, как их называют, "золотые визы") через инвестиции. У этих программ понятные процедуры и прозрачные требования. Они пользуются спросом у инвесторов со всего мира, включая россиян", - заявила руководитель пресс-службы Henley & Partners Switzerland AG Полина Кулешова

По ее словам, порог участия в греческой и итальянской программе получения ВНЖ через инвестиции составляет 250 тысяч евро, в португальскую - от 350 тысяч евро (при этом страна дает налоговые каникулы на 15 лет).

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