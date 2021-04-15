Эксперты оценили российский закон о "золотых паспортах"

Программа "золотых паспортов", которую разрабатывают российские власти, призвана создать благоприятные условия для инвесторов, которые могут принести экономике не только деньги, но и новые технологии. Об этом заявил председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Ранее комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минэкономразвития об упрощенном порядке получения вида на жительство для инвесторов. Инвесторы, а также члены их семей, смогут претендовать на получение ВНЖ, минуя стадию получения разрешения на временное проживание.

"Человек, реализующий на территории нашей страны значимые проекты, безусловно, должен иметь возможность жить в России, не преодолевая лишних бюрократических барьеров. Надо подчеркнуть, что такие люди не только привозят в нашу страну деньги, они зачастую приносят и новые технологии", - заявил Владимир Груздев.

Он отметил, что на упрощенное получение вида на жительство смогут претендовать не только иностранные инвесторы, вкладывающие финансы в собственный бизнес, но и инвестирующие в ценные бумаги или недвижимость на территории России.

В свою очередь, в компании Henley & Partners Switzerland AG, которая занимается консультациями в сфере инвестиционной иммиграции, считают, что пока оценивать перспективы законопроекта рано: перед тем, как программа начнет работать, необходим период "обкатки".

"Последние 5-7 лет страны активно начали борьбу за качественного инвестора. Конкурируют страны с помощью инвестиционных программ - в Европе уже есть устоявшиеся программы предоставления ВНЖ (или, как их называют, "золотые визы") через инвестиции. У этих программ понятные процедуры и прозрачные требования. Они пользуются спросом у инвесторов со всего мира, включая россиян", - заявила руководитель пресс-службы Henley & Partners Switzerland AG Полина Кулешова

По ее словам, порог участия в греческой и итальянской программе получения ВНЖ через инвестиции составляет 250 тысяч евро, в португальскую - от 350 тысяч евро (при этом страна дает налоговые каникулы на 15 лет).