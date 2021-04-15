Эксперты спрогнозировали рост страхового рынка в 2021 году

Эксперты рейтингового агентства "Эксперт РА" опубликовали прогнозы по развитию страхового рынка в России. Согласно базовому сценарию, восстановление рынка будет идти умеренными темпами вслед за плавным восстановлением экономики.

Аналитики отмечают, что результаты 2020 года на страховом рынке превзошли итоги 2019-го. "Рынок вырос на 3,9% против нулевой динамики годом ранее и перешагнул отметку в 1,5 трлн рублей. Драйвером роста страхового рынка в ушедшем году вновь стало страхование жизни, которое оказалось в аутсайдерах в 2019-м из-за падения спроса на ИСЖ", - говорится в отчете.

В случае отсутствия внешних шоков и резких регулятивных изменений страховой рынок за 2021 год по базовому сценарию вырастет на 8-9% (до 1,67-1,68 трлн рублей). Ключевыми рисками для компаний в текущем году станут рост убыточности и снижение инвестиционных доходов, отмечает РА "Эксперт".

При этом, согласно консервативному прогнозу, рынок немного сократится, но не более чем на 1%.