Экспорт водорода будет приносить России до 100 млрд долларов в год

Экспорт водорода к 2050 году может приносить России до 100 млрд долларов ежегодно. Такой прогноз сделали в Минэнерго в проекте Концепции развития водородной энергетики до 2024 года, которую цитирует РБК.

В документе говорится, что России будет зарабатывать на поставках экологически чистого водорода от 23,6 до 100,2 млрд долларов в год. Объемы экспорта оцениваются в 7,9 - 33,4 млн тонн.

Для сравнения сейчас экспорт нефти в 2019 году принес 121 млрд рублей, а в кризисный 2020 год - 72,3 млрд долларов. Экспорт газа в 2019 году принес 41,6 млрд рублей, а в 2020 - 25,2 млрд долларов.

В Минэнерго "РГ" подтвердили, что сейчас проект Концепции развития водородной энергетики до 2024 года согласован с Федеральными органами исполнительной власти и компаниями, и начата процедура его внесения в правительство. В ведомстве рассчитывают, что документ будет принят в самое ближайшее время.

Ресурсной базой станет как производство водорода из ископаемых топлив как наиболее эффективный с экономической точки зрения вариант, так и производство электролизом на базе низкоуглеродной генерации (АЭС, ГЭС, ВИЭ) при подтверждении экономической эффективности, уточнили в минэнерго.