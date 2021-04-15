Эндокринолог рассказала, что пить с утра для снижения холестерина

Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала, как контролировать уровень холестерина, не допуская его увеличения, и что делать при переизбытке вещества в организме.

Холестерин представляет собой липофильный спирт, который является основой для синтеза гормонов, поэтому опасно бездумно бороться с веществом. Как ничего хорошего не будет и при чрезмерном количестве холестерина в крови. Поэтому важно добиваться баланса.

Чтобы в организме снизился уровень холестерина и триглицеридов, следует уменьшить общую калорийность рациона за счет снижения количества сладкого и жирного. Речь идет именно об ограничении таких продуктов, а не об отказе. Исключение тех же жиров ничем хорошим не сулит.

"Тем самым мы подстегнем нашу печень к их дополнительному синтезу. Очень важен метаболизм желчных кислот. Есть совсем простой способ улучшения ситуации: надо с утра пить теплую воду - более 40 градусов, и не исключать жиры из рациона", - посоветовала доктор.

Иногда требуются лекарственные препараты для нормализации оттока желчи и моторики жёлчного пузыря и желчевыводящих протоков. Ну это уже обсуждается индивидуально на приеме у врача, заключила эндокринолог.