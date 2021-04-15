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15.04.2021 18:32
Рубрика: В мире

Еще 100 российских учителей отправятся в Узбекистан

Текст: Елена Новоселова

В сентябре 2021 года планируется направить в Узбекистан еще 100 специалистов - 80 учителей и 20 методистов, сообщил первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко на встрече с коллегой из южной республики Усманом Шарифходжаевым. Новый учительский "десант" организуют в рамках совместного гуманитарного проекта "Класс!".

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Кроме того, открытому в Ташкенте филиалу Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена обещают выделить особое финансирование на подготовку будущих преподавателей русского языка как иностранного.

"Таким образом, уже к 2025 году мы сможем подготовить 100 местных кадров, полностью соответствующих лучшим мировым стандартам преподавания русского языка как иностранного", - заявил Глушко. За прошедшие пять месяцев сделан крупный рывок в повышении качества преподавания русского языка в Узбекистане. "Этот уникальный проект высоко оценивается в нашем обществе", - подчеркнул замминистра образования РФ.

Сейчас "обкатывают" новую образовательную программу по изучению русского языка как иностранного и учебники к ней. По словам первого замминистра, коллектив ведущих российских и узбекских авторов планирует окончить работу над всей линейкой к декабрю 2021 года. Учебники для второклассников будут изданы уже этим летом и с сентября появятся в школах. Также уже записаны, транслируются по узбекскому телевидению и выложены на платформе YouTube 18 телеуроков по русскому языку для второклассников. В новом учебном году планируется записать еще 62 таких телеурока для учеников средней школы.

Дмитрий Глушко также отметил большой прогресс Узбекистана по сравнению с другими странами, где реализуется программа Минпросвещения России "Русский учитель за рубежом": лекции методистов на платформе YouTube набрали более 52 тысяч просмотров, а количество подписчиков специализированного канала - более 2 тысяч человек.

Справка "РГ"

Сейчас Узбекистане находятся 98 российских специалистов - 68 учителей русского языка и 30 методистов. Только в этом году российские методисты протестировали более 2500 узбекских учителей на знание русского языка как иностранного, а также на владение педагогическими компетенциями. Кроме того, они проводят для зарубежных коллег методические семинары.

Пушкинский конкурс В мире экс-СССР Узбекистан Общество Образование Правительство Минпросвещения

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