Эта позитивная, драйвовая группа, кажется, никогда не радовала новинками так часто. Вначале издан релиз "Браво 1 &2" с песнями начала 80-х, затем дебютный диск их лидера "Лос Хавтанос". А теперь вышел и неизвестный альбом "Скажем мы друг другу "Браво!", записанный в 1989 году, когда в группе недолгое время пел Евгений Осин. На нем оказалось немало отличных песен, которые потом никогда не звучали на концертах: "Сны", "Юрий Гагарин", "На танцплощадке". Впрочем, как рассказал "РГ" Евгений Хавтан, главные премьеры "Браво" пока только готовятся.

Если бы не затянувшаяся пора коронавируса, "Браво", как обычно, ездили бы по России. И не появись у вас свободное время, эти альбомы могли бы и не выйти?

Евгений Хавтан: Нет, я давно хотел выпустить эти диски. Но мы долго не могли найти хороших фонограмм. Поэтому дело не в том, что у нас появилось много времени - рано или поздно альбом "Скажем мы друг другу "Браво!" с Евгением Осиным все равно бы вышел.

После ухода Жанны Агузаровой в "Браво" пробовали разных солистов. Одно время с вами пела Ирина Епифанова. Если теперь выпустите альбом и с ее вокалом, то сложится полное собрание песен "Браво" с разными вокалистами. Так никто еще не делал, а идея отменная!

Евгений Хавтан: С Ириной Епифановой было записано только три песни: "Джамайка", "Красный свет", и еще был блюз, не помню, как называется. Но все они выходили на сборнике "Песни разных лет". Не думаю, что их надо переиздавать еще. Лучше думать о новом материале.

Будет ли продолжение у ваших проектов "Лос Хавтанос" и "36 и 6"? И как вы делите свои эмоции и песни между ними и группой "Браво"?

Евгений Хавтан: Сейчас меня интересует абсолютно разная музыка. Мне нравится и латино, которое я играю в своем проекте "Лос Хавтанос", и концертная работа с "Браво", потому что в процессе ее возникает невероятная энергетика. И я получаю от всего этого большое удовольствие.

Евгений Хавтан: Меня интересует абсолютно разная музыка

Как возник международный "Лос Хавтанос"? Кажется, что на него вас вдохновила песня из 80-х "Старый отель", которую на концертном альбоме "Браво" - 30 лет" вы уже сыграли в ритмах регги и латино.

Евгений Хавтан: Нет, проект вырос из песни "Корабли" - с нее все и началось. Я записал ее в Сан-Франциско, с местной группой, потом привез записи сюда и уже что-то допели, доиграли кубинцы. Ну и потом все закрутилось-завертелось. И вышел альбом. Это наши, московские кубинцы, они здесь живут, но иногда ездят на родину - у кого-то там родители, семьи... И у всех у них есть свои группы: кто-то любит сальсу, кто-то - другие музыкальные направления. А еще все эти парни прекрасно играют джаз! И я собрал их в группе, чтобы вместе давать концерты и выпустить диск "Иди ко мне". Но теперь нужно время, чтобы понять, хочу ли я этим заниматься дальше. Жду: будет ли это востребовано? Если будет, то продолжу. Ведь я не люблю биться лбом о закрытые двери. И мне важно, чтобы кроме меня и моих родственников все, что я делаю, нравилось еще кому-то. Хотя бы паре сотен людей, которые потом придут на мои концерты. Если же людям не понравится "Лос Хавтанос", то я поставлю на этом проекте точку. Зато скажу себе: "Я это сделал!"

Недавно вы говорили, что "музыкант должен писать музыку, которая понравится, прежде всего, ему самому. Да и играть в первую очередь для себя..."

Евгений Хавтан: При этом глупо писать музыку только для самого себя. И я предпочитаю сочинять ту, которая у меня получается. И не знаю, для кого она. Иногда получаются хиты группы "Браво", которые успешны и очень востребованы. Хотя есть у нас и песни, которые люди знают меньше, но от этого они мне не перестают нравиться. Ведь я просто занимаюсь музыкой, и, если все получается успешно, то о кей, здорово! А если что-то не получается, то значит, так оно должно и быть... Но я все равно буду писать музыку для себя и для всех. Ведь это сложно разделить, да лучше и не пытаться. Но я делаю только то, что приносит мне удовлетворение. Независимо от того, имеет это коммерческий успех или нет.

В социальных сетях уже обсуждают будущий альбом "Браво". Как идет запись, ведь у вас теперь своя студия в Подмосковье?

Евгений Хавтан: У нас была почти годовая пауза во встречах, потому что мы не хотели (некоторые из "Браво" успели переболеть коронавирусом. - Прим. ред.) заражать своих родных, детей и родителей. Но сейчас уже все понемногу откупоривается, и мы встречаемся, чтобы думать о том, что делать дальше. Какие-то идеи уже есть, но загадывать заранее я никогда не любил. Но - да, у меня есть несколько новых песен, хотя они пока не готовы. Ведь песня в моем понимании появляется тогда, когда уже записана в студии, сведена и отмастерена. Ничего такого пока нет. Придется нам еще поработать, а вам - подождать.