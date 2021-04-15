Европейский центральный банк летом решит судьбу цифрового евро

Европейский центральный банк в течение лета примет решение, появится ли в зоне евро цифровая валюта. Об этом сообщает AFP со ссылкой на члена совета директоров ЕЦБ Фабио Панетту.

По его словам, процесс создания цифрового евро не быстрый, в случае принятия положительного решения, он займет несколько лет. Экспертам предстоит решить проблему защиты данных и конфиденциальности граждан. Именно этот момент, согласно проведенному исследованию, больше всего беспокоит европейцев, как профессионалов, так и простых граждан. "Цифровой евро может быть успешным только в том случае, если он отвечает потребностям европейцев", - отметил Панетта. "Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить соответствие цифрового евро ожиданиям граждан, выявленным в ходе общественных консультаций", - добавил он.

Согласно опросу, помимо решения проблем с защитой данных европейцы заинтересованы в том, чтобы цифровой валютой можно было воспользоваться в любой точке еврозоны, чтобы это не вело к дополнительным тратам и сложностям с оплатой товаров и услуг. Вместе с ответами ЕЦБ получил и ряд предложений. Так, некоторые респонденты отметили необходимость установления лимитов владения цифровым евро.

Стоит отметить, что опрос проводился с 12 октября 2020 года по 12 января 2021 года и стал самым крупным из когда-либо организованных ЕЦБ, было получено свыше 8 тысяч ответов. Подавляющее большинство опрошенных были частными лицами (94 процента). При этом почти половина ответов пришла из Германии (47 процентов), также активное участие в исследовании приняли итальянцы (15 процентов) и французы (11 процентов).