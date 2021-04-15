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15.04.2021 16:50
Рубрика: Культура

"Фантастический и необъяснимый" древний комплекс найден в Англии

Текст: Денис Передельский
Фото: Historic England Фото: Historic England
Фото: Historic England

В Великобритании археологи раскопали возле современного городка Скарборо величественный римский дом, который является не только древнейшим в своем роде, но и уникальным.

Фото: iStock
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Как сообщает BBC News, находка была сделана на территории английского графства Северный Йоркшир. Роскошную древнеримскую виллу нашли почти случайно - на площадке, отведенной под жилищное строительство.

Осмотрев ее, ученые заявили, что данный объект является не только величественным, но и эксклюзивным. Дело в том, что вилла состояла из огромного центрального дома и нескольких вспомогательных зданий. Причем подобная планировка никогда прежде не встречалась в Британии.

Более того, сейчас эксперты проверяют данные о других известных римских виллах, найденных в Европе. Они не исключают, что обнаруженный возле Скарборо объект вообще может быть самым первым образцом такой планировки во всей Римской империи.

Раскопки показали, что вилла представляла собой огромный комплекс зданий. Центральное из них имело правильную круглую форму, что не типично для подобных строений Римской империи. Вероятно, этот дом был построен в форме круглой башни.

Фото: iStock
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К нему примыкало несколько других помещений, назначение которых еще предстоит установить. Но одно из них уже идентифицировано - это были так называемые термы, римские бани, причем пройти туда можно было напрямую из дома, не выходя во двор.

Археологи пока не могут объяснить, для чего был предназначен этот комплекс, кем и как он использовался. Они буквально называют его фантастическим. Согласно одной из версий, этот комплекс мог построить богатый землевладелец.

Однако раскопки показали, что это здание, если не сразу, то спустя какое-то время после постройки, могло использоваться для религиозных целей. Но в эту версию не вписываются бани.

Поэтому предназначение комплекса пока остается тайной для экспертов. Описывая его, британские археологи даже употребили такие слова как "гибридное строение" и "нечто, похожее на клуб джентльменов".

Кстати, застройщик уже изменил свои планы и перенес строительство на другое место. А раскопанное здание будет объявлено национальным памятником. После консервации объект откроют для посещений.

Культура Арт Музеи и памятники Общество Наука

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