Большинство детских больниц в Республике Крым были построены в 70-80-е годы прошлого века, и с тех пор капитальный ремонт зданий ни разу не проводился. Масштабная реконструкция детских медучреждений началась в 2015 году. Цель - оснастить их новым оборудованием, создать комфортные условия для маленьких пациентов и их родителей.
Например, в детской инфекционной клинической больнице ежегодно получают лечение более 6000 детей, 34 процента - это дети из сельских районов. Больница была введена в эксплуатацию в 1972 году и уже к 2000-м нуждалось в капитальном ремонте. Родители и сами сотрудники жаловались на плохое материально-техническое состояние больницы, в палатах и других помещениях отваливалась штукатурка, прогнили оконные рамы, протекала крыша.
В 2015 году в рамках государственной программы модернизации здравоохранения Крыма был проведен капитальный ремонт больницы и закуплено новое оборудование: современные аппараты УЗИ, аппараты искусственной вентиляции легких, цифровой рентгеновский аппарат и т.д.
Реконструкция и модернизация детских медучреждений продолжается. За последние пять лет 25 медучреждений Крыма получили более 200 единиц нового оборудования на сумму более 300 миллионов рублей.
- Среди особо необходимого оборудования стоит отметить цифровой рентгенографический комплекс на два рабочих места для Джанкойской центральной районной больницы и Керченской городской детской больницы, рентгеновский диагностический цифровой аппарат на три рабочих места для Евпаторийской городской больницы. Для установки нового оборудования лечебные учреждения провели ремонт помещений, - рассказал заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.
Благодаря современному оборудованию крымчане могут пройти все необходимые обследования по месту жительства, а не ехать в соседний город или в столицу Крыма за сотни километров, как было раньше.
На этот год запланирован капитальный ремонт Республиканской детской клинической больницы: в лечебном корпусе - блоков N1, N2, N3, а также приемного отделения, поликлиники (в том числе паллиативного отделения), пищеблока, кислородной, хозяйственного корпуса, гаражей, патолого-анатомического корпуса, технических зданий и наружных сетей. А также благоустройство прилегающей территории. На эти цели предусмотрено финансирование в миллиард рублей. Работы должны быть завершены до конца 2022 года. В РДКБ уже проходили ремонтные работы в 2015-2016 годах. Это был первый масштабный ремонт с 1988 года. Ежегодно в стационаре получают квалифицированную медицинскую помощь более 15 тысяч детей из всех районов Крыма.
В Калининградской области идет масштабная реконструкция комплекса зданий областной детской больницы. Работы ведутся с 2019 года, закончить их должны в 2022 году. Уже построен новый корпус общей площадью 16,5 тысячи квадратных метров. Он состоит из разноуровневых блоков высотой от двух до шести этажей, они будут оборудованы тремя лифтами и оснащены новейшей аппаратурой. С существующим зданием больницы его соединит 87-метровая галерея.
В новом корпусе разместятся приемное отделение с экстренной травматологией, отделения сочетанной травмы, травматологии и ортопедии, хирургии, оперблок на пять современных операционных, помещения реанимации и интенсивной терапии. Уже проведены все коммуникации, ведется внутренняя отделка. В старом здании отремонтируют фасад и кровлю, чтобы привести к единому стилю вид комплекса.
Условия в детских медучреждениях улучшаются не только в рамках нацпроекта. В областной детской больнице за счет региональных средств реконструировано отделение неврологии. В отделении появилась сенсорная комната для психоэмоциональной разгрузки детей благодаря участию больницы в программе приграничного сотрудничества с ЕС "Россия - Литва". В 2020 году капитально отремонтированы детские поликлиники в Советске и Пионерском.
За последние два года по нацпроекту "Здравоохранение" детские медицинские организации региона получили более 90 единиц современного оборудования. Привлечение в регион квалифицированных врачей помогает применять передовые технологии в лечении маленьких пациентов. К примеру, в областной больнице, где появился нейрохирургический микроскоп, с прошлого года начали проводить операции по удалению опухолей, которые раньше выполняли детям лишь за пределами области. Впервые в истории региона проведена уникальная процедура введения инновационного препарата ребенку со спинально-мышечной атрофией. Для этого возглавлявшая бригаду специалистов врач детской областной больницы Марина Шварц прошла обучение в НИИ педиатрии им. Вельтищева в Москве. На сегодня этот препарат уже получили пятеро детей. На его приобретение из областного бюджета было выделено около 50 миллионов рублей.
В Новосибирской области полностью преобразилась детская поликлиника в районном поселке Колывань. Здесь созданы открытая и электронная регистратуры, зона ожидания, игровая зона, появилась мягкая мебель.
Как отметил министр здравоохранения региона Константин Хальзов, благодаря нацпроекту в поликлинике отлажена удобная навигация, организовано разделение потоков больных и здоровых детей, приобретено новое оборудование, которое дает возможность пройти обследование, не посещая взрослую поликлинику.
"Пространство медицинского учреждения организовано в рамках стандартов "Бережливой поликлиники", - отметил министр. На модернизацию медучреждения из областного бюджета выделены более 5,8 миллиона рублей. В городе Куйбышев полностью переоснащен детский межрайонный кабинет охраны зрения. Раньше дети отсюда и из соседних районов ехали за помощью в областную больницу. В этом году в регионе появятся еще пять таких же кабинетов: четыре в Новосибирске и еще один в Искитиме.