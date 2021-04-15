В рамках Нацпроекта "Здравоохранение" в регионах реализуется федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям". О нем рассказывают собственные корреспонденты "РГ".

Большинство детских больниц в Республике Крым были построены в 70-80-е годы прошлого века, и с тех пор капитальный ремонт зданий ни разу не проводился. Масштабная реконструкция детских медучреждений началась в 2015 году. Цель - оснастить их новым оборудованием, создать комфортные условия для маленьких пациентов и их родителей.

Например, в детской инфекционной клинической больнице ежегодно получают лечение более 6000 детей, 34 процента - это дети из сельских районов. Больница была введена в эксплуатацию в 1972 году и уже к 2000-м нуждалось в капитальном ремонте. Родители и сами сотрудники жаловались на плохое материально-техническое состояние больницы, в палатах и других помещениях отваливалась штукатурка, прогнили оконные рамы, протекала крыша.

В 2015 году в рамках государственной программы модернизации здравоохранения Крыма был проведен капитальный ремонт больницы и закуплено новое оборудование: современные аппараты УЗИ, аппараты искусственной вентиляции легких, цифровой рентгеновский аппарат и т.д.

Реконструкция и модернизация детских медучреждений продолжается. За последние пять лет 25 медучреждений Крыма получили более 200 единиц нового оборудования на сумму более 300 миллионов рублей.

- Среди особо необходимого оборудования стоит отметить цифровой рентгенографический комплекс на два рабочих места для Джанкойской центральной районной больницы и Керченской городской детской больницы, рентгеновский диагностический цифровой аппарат на три рабочих места для Евпаторийской городской больницы. Для установки нового оборудования лечебные учреждения провели ремонт помещений, - рассказал заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

Благодаря современному оборудованию крымчане могут пройти все необходимые обследования по месту жительства, а не ехать в соседний город или в столицу Крыма за сотни километров, как было раньше.

На этот год запланирован капитальный ремонт Республиканской детской клинической больницы: в лечебном корпусе - блоков N1, N2, N3, а также приемного отделения, поликлиники (в том числе паллиативного отделения), пищеблока, кислородной, хозяйственного корпуса, гаражей, патолого-анатомического корпуса, технических зданий и наружных сетей. А также благоустройство прилегающей территории. На эти цели предусмотрено финансирование в миллиард рублей. Работы должны быть завершены до конца 2022 года. В РДКБ уже проходили ремонтные работы в 2015-2016 годах. Это был первый масштабный ремонт с 1988 года. Ежегодно в стационаре получают квалифицированную медицинскую помощь более 15 тысяч детей из всех районов Крыма.

За последние пять лет 25 медучреждений Крыма получили более 200 единиц нового оборудования на сумму более 300 миллионов рублей

В Калининградской области идет масштабная реконструкция комплекса зданий областной детской больницы. Работы ведутся с 2019 года, закончить их должны в 2022 году. Уже построен новый корпус общей площадью 16,5 тысячи квадратных метров. Он состоит из разноуровневых блоков высотой от двух до шести этажей, они будут оборудованы тремя лифтами и оснащены новейшей аппаратурой. С существующим зданием больницы его соединит 87-метровая галерея.

В новом корпусе разместятся приемное отделение с экстренной травматологией, отделения сочетанной травмы, травматологии и ортопедии, хирургии, оперблок на пять современных операционных, помещения реанимации и интенсивной терапии. Уже проведены все коммуникации, ведется внутренняя отделка. В старом здании отремонтируют фасад и кровлю, чтобы привести к единому стилю вид комплекса.

Условия в детских медучреждениях улучшаются не только в рамках нацпроекта. В областной детской больнице за счет региональных средств реконструировано отделение неврологии. В отделении появилась сенсорная комната для психоэмоциональной разгрузки детей благодаря участию больницы в программе приграничного сотрудничества с ЕС "Россия - Литва". В 2020 году капитально отремонтированы детские поликлиники в Советске и Пионерском.

Привлечение в регион квалифицированных врачей помогает применять передовые технологии в лечении маленьких пациентов

За последние два года по нацпроекту "Здравоохранение" детские медицинские организации региона получили более 90 единиц современного оборудования. Привлечение в регион квалифицированных врачей помогает применять передовые технологии в лечении маленьких пациентов. К примеру, в областной больнице, где появился нейрохирургический микроскоп, с прошлого года начали проводить операции по удалению опухолей, которые раньше выполняли детям лишь за пределами области. Впервые в истории региона проведена уникальная процедура введения инновационного препарата ребенку со спинально-мышечной атрофией. Для этого возглавлявшая бригаду специалистов врач детской областной больницы Марина Шварц прошла обучение в НИИ педиатрии им. Вельтищева в Москве. На сегодня этот препарат уже получили пятеро детей. На его приобретение из областного бюджета было выделено около 50 миллионов рублей.

В Новосибирской области полностью преобразилась детская поликлиника в районном поселке Колывань. Здесь созданы открытая и электронная регистратуры, зона ожидания, игровая зона, появилась мягкая мебель.

Как отметил министр здравоохранения региона Константин Хальзов, благодаря нацпроекту в поликлинике отлажена удобная навигация, организовано разделение потоков больных и здоровых детей, приобретено новое оборудование, которое дает возможность пройти обследование, не посещая взрослую поликлинику.

"Пространство медицинского учреждения организовано в рамках стандартов "Бережливой поликлиники", - отметил министр. На модернизацию медучреждения из областного бюджета выделены более 5,8 миллиона рублей. В городе Куйбышев полностью переоснащен детский межрайонный кабинет охраны зрения. Раньше дети отсюда и из соседних районов ехали за помощью в областную больницу. В этом году в регионе появятся еще пять таких же кабинетов: четыре в Новосибирске и еще один в Искитиме.