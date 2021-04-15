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15.04.2021 23:45
Рубрика: Экономика

От теста до вакцины

ФМБА получило патенты на 10 изобретений против коронавируса
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Столичный выпуск № 82(8433)
Из 64 запатентованных в прошлом году изобретений Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) десять разработок направлены против коронавируса, в их числе диагностические системы, лекарства, а также вакцина, которая будет создавать иммунитет к COVID-19 на клеточном уровне. Об этом на итоговой коллегии рассказала руководитель ведомства Вероника Скворцова.

В июне завершатся доклинические испытания новой вакцины против ковида, а в июле начнется совмещенная первая и вторая фаза ее клинических исследований. Как пояснила Скворцова, сегодня иммунобиологические препараты преимущественно воздействуют на исходный штамм SARS-CoV-2, но вирус постоянно меняется. Количество мутаций может увеличиться настолько, что они окажутся бессильными против него. Вакцина ФМБА создана на новой технологической платформе, и в отличие от других она не влияет на внешний спайковый белок, с помощью которого вирус проникает в клетки человека. Спайк-белок оказался непостоянным, он научился подстраиваться, обманывать клетки организма. Ученые ФМБА выделили другие белковые структуры, которые находятся не на поверхности, а внутри вируса, они наиболее консервативные. Именно их вакцина учит узнавать организм, создавая у человека не гуморальный, а клеточный иммунитет, который держится гораздо дольше, но антитела при этом не образуются. Клеточный иммунитет, например, вызывает также вакцина БЦЖ от туберкулеза.

Вакцина от коронавируса ФМБА будет вызывать иммунитет на клеточном уровне

ФМБА получило разрешение на вторую фазу клинических исследований лекарства от коронавируса "Мир-19". "Вторая фаза клинических исследований займет несколько месяцев, в конце года планируем подать документы на регистрацию", - пояснила Скворцова. По ее словам, препарат будет выпускаться в виде спрея в нос и горло, сможет предотвращать тяжелые формы развития коронавируса, предупреждать цитокиновый шторм - избыточные реакции иммунной системы при среднетяжелом течении заболевания. Его также можно будет использовать для профилактики развития заболевания после контакта с инфицированным человеком.

Среди наиболее значимых разработок Скворцова назвала диагностические тест-системы, которые могут определять любые штаммы коронавируса. "В связи с изменчивостью SARS-CoV-2 разработаны и зарегистрированы тест-системы для быстрого выявления новых его видов и штаммов, способных повышать заразность и патогенность вируса", - сказала руководитель ФМБА.

Ведомством в прошлом году запатентованы и внедрены в клиническую практику диагностические тест-системы, определяющие РНК вируса, экспресс-тесты и диагностические системы, чувствительные к его разным белкам. "В 2020 году каждый пятый тест на коронавирус в стране выполнен на диагностических системах ФМБА", - подытожила Скворцова.

Определить восприимчивость к коронавирусу помогает генетический тест. Ученые ФМБА определили индивидуальные особенности человека, с которыми достоверно связано тяжелое протекание заболевания. Исследование началось в июне 2020 года и продолжается до сих пор. В нем принимают участие более 30 тысяч человек.

Прошлый год мог стать рекордным по числу патентов на изобретения
Экономика Отрасли Фарминдустрия Digital Технологии Правительство Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) Пандемия коронавируса COVID-19

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