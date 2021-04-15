ФМБА увеличило заготовку плазмы крови в 2020 году

На 15% увеличены объемы заготовки плазмы крови в 2020 году, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

"Несмотря на эпидемию коронавируса в 2020 году удалось предотвратить снижение донаций крови и дополнительно привлечь более 175 тысяч доноров крови", - сказала она. Кроме того, службой крови ведомства было заготовлено более 22 тонн антиковидной плазмы.

Скворцова подчеркнула, что компонентами крови были обеспечены все 236 федеральных медучреждений ФМБА, в том числе лечебные учреждения силовых структур.

Помимо службы крови в ведении Федерального медико-биологического агентства 2,5 тысячи объектов здравоохранения в 54 российских регионах и городе Байконуре. Это лечебные учреждения организаций, эксплуатирующих потенциально опасные производства и объекты, закрытых административных территориальных образований, наукоградов и городов спутников, на территории которых расположены подразделения госкорпораций Росатом и Роскосмос, а также клиники Минобрнауки, Минпромторга, оборонно-промышленного комплекса, а также учреждения, в которых хранятся музейные штаммы микроорганизмов и вирусов 1-2 групп биопатогенности.