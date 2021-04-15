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15.04.2021 17:49
Рубрика: Экономика

ФМБА зарегистрировало 10 изобретений против коронавируса

Текст: Елена Манукиян
В 2020 году научными организациями Федерального медико-биологического агентства получены 64 патента на изобретения, десять из которых - это разработки в сфере диагностики, профилактики и лечения коронавируса, еще одно - ноу-хау или секрет производства. Об этом 15 апреля на итоговой коллегии рассказала руководитель ведомства Вероника Скворцова.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Она подчеркнула, что пандемия 2020 года дала мощный дополнительный стимул развитию биомедицинской науки. Среди наиболее значимых разработок Скворцова назвала диагностические тест-системы, которые могут определять любые штаммы коронавируса.

Фото: Reuters/Axel Schmidt
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"В связи с изменчивостью SARS-CoV-2 разработаны и зарегистрированы тест-системы для быстрого выявления новых его видов и штаммов, способных повышать заразность и патогенность вируса", - сказала руководитель ФМБА.

Так, ведомством в прошлом году запатентованы и внедрены в клиническую практику диагностические тест-системы, определяющие РНК вируса, экспресс-тесты, и диагностические системы, чувствительные к его разным белкам.

"В 2020 году каждый пятый тест на коронавирус в стране выполнен на диагностических-системах ФМБА". - подытожила Скворцова.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)

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