ФМБА зарегистрировало 10 изобретений против коронавируса

В 2020 году научными организациями Федерального медико-биологического агентства получены 64 патента на изобретения, десять из которых - это разработки в сфере диагностики, профилактики и лечения коронавируса, еще одно - ноу-хау или секрет производства. Об этом 15 апреля на итоговой коллегии рассказала руководитель ведомства Вероника Скворцова.

Она подчеркнула, что пандемия 2020 года дала мощный дополнительный стимул развитию биомедицинской науки. Среди наиболее значимых разработок Скворцова назвала диагностические тест-системы, которые могут определять любые штаммы коронавируса.

"В связи с изменчивостью SARS-CoV-2 разработаны и зарегистрированы тест-системы для быстрого выявления новых его видов и штаммов, способных повышать заразность и патогенность вируса", - сказала руководитель ФМБА.

Так, ведомством в прошлом году запатентованы и внедрены в клиническую практику диагностические тест-системы, определяющие РНК вируса, экспресс-тесты, и диагностические системы, чувствительные к его разным белкам.

"В 2020 году каждый пятый тест на коронавирус в стране выполнен на диагностических-системах ФМБА". - подытожила Скворцова.