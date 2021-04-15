ФМБА зарегистрировало 10 изобретений против коронавируса

Она подчеркнула, что пандемия 2020 года дала мощный дополнительный стимул развитию биомедицинской науки. Среди наиболее значимых разработок Скворцова назвала диагностические тест-системы, которые могут определять любые штаммы коронавируса.
"В связи с изменчивостью SARS-CoV-2 разработаны и зарегистрированы тест-системы для быстрого выявления новых его видов и штаммов, способных повышать заразность и патогенность вируса", - сказала руководитель ФМБА.
Так, ведомством в прошлом году запатентованы и внедрены в клиническую практику диагностические тест-системы, определяющие РНК вируса, экспресс-тесты, и диагностические системы, чувствительные к его разным белкам.
"В 2020 году каждый пятый тест на коронавирус в стране выполнен на диагностических-системах ФМБА". - подытожила Скворцова.