Героя Идриса Эльбы в "Лютере" назвали "недостаточно черным"

Новый сказочный поворот в исследованиях расовой аутентичности: чернокожего британского актера Идриса Эльбу назвали недостоверным в роли негра-детектива, персонажа культового триллера "Лютер".

Стоит заметить, что с самим артистом в плане "пятой графы" вроде как порядок: мать 48-летнего Идриса Акуны - из Западной Африки, из Ганы, отец - из Сьерра-Леоне, страны там же. Но вот его Лютер крепко "подвел" свой народ.

Как заявляет Миранда Уэланд, глава департамента BBC по этническому и прочему разнообразию (да, там у них теперь так), Лютер вообще никак не соответствует гордому званию выходца с Черного континента. И вообще ведет себя как типичный белый, а расовое меньшинство в его лице находит крайне поверхностное отражение - для галочки. По мнению Уэланд, Лютер абсолютно неубедительный негр.

Спич своей эксперт учинила в рамках онлайн-конференции, его тезисы приводит The Times. А именно: у Лютера нет друзей его расы и он - о, ужас! - не употребляет демонстративно блюда карибской кухни.

По мнению эксперта, здорово, конечно, что главным героем шоу стал сильный черный мужчина, но создателям сериала следовало бы более тщательно подойти к выстраиванию его окружения, дабы герой не выглядел столь дистанцированным от корней.

Разумеется, тут же поднялась свистопляска, принявшая самые причудливые обороты. Например, Уэланд обвинили… в расизме, так как она оперирует в своем заявлении постыдными расхожими стереотипами в отношении черных.

Другой комментатор заметил: "полиция набрасывается на Лютера при каждой удобной возможности… Как это он НЕ НАСТОЯЩИЙ черный после такого?"

Great thing about Luther is that his skin colour isn’t the core of his identity.



He’s fighting many battles. An example that we’re all human, we all struggle, but our ethnicity doesn’t always play a part in that.



That’s diversity, @MirandawTV. Equality!https://t.co/sIDc7c0pnL — Calvin Robinson (@calvinrobinson) April 14, 2021

Ну и всё такое прочее, пламенеющее.