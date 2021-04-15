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Героя Идриса Эльбы в "Лютере" назвали "недостаточно черным"

Новости
    15.04.2021, 12:00
Текст:   Олег Усков

Новый сказочный поворот в исследованиях расовой аутентичности: чернокожего британского актера Идриса Эльбу назвали недостоверным в роли негра-детектива, персонажа культового триллера "Лютер".

Фото: kinopoisk.ru
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Стоит заметить, что с самим артистом в плане "пятой графы" вроде как порядок: мать 48-летнего Идриса Акуны - из Западной Африки, из Ганы, отец - из Сьерра-Леоне, страны там же. Но вот его Лютер крепко "подвел" свой народ.

Как заявляет Миранда Уэланд, глава департамента BBC по этническому и прочему разнообразию (да, там у них теперь так), Лютер вообще никак не соответствует гордому званию выходца с Черного континента. И вообще ведет себя как типичный белый, а расовое меньшинство в его лице находит крайне поверхностное отражение - для галочки. По мнению Уэланд, Лютер абсолютно неубедительный негр.

Спич своей эксперт учинила в рамках онлайн-конференции, его тезисы приводит The Times. А именно: у Лютера нет друзей его расы и он - о, ужас! - не употребляет демонстративно блюда карибской кухни.

Фото: kinopoisk.ru
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По мнению эксперта, здорово, конечно, что главным героем шоу стал сильный черный мужчина, но создателям сериала следовало бы более тщательно подойти к выстраиванию его окружения, дабы герой не выглядел столь дистанцированным от корней.

Разумеется, тут же поднялась свистопляска, принявшая самые причудливые обороты. Например, Уэланд обвинили… в расизме, так как она оперирует в своем заявлении постыдными расхожими стереотипами в отношении черных.

Другой комментатор заметил: "полиция набрасывается на Лютера при каждой удобной возможности… Как это он НЕ НАСТОЯЩИЙ черный после такого?"

Ну и всё такое прочее, пламенеющее.

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