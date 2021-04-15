Новости

В Петербурге прохожая избила школьницу на детской площадке 16:49
Голикова анонсировала изменения в системе здравоохранения 16:43
Минцифры может ввести новые ограничения для зарубежных IT-площадок 16:40
Джабаров: Санкции нашу экономику не пошатнут 16:36
Хранить документы можно будет в новом приложении Минцифры 16:26
Захарова: Посол США вызван в МИД РФ в свете санкций Вашингтона против Москвы 16:12
Умерла актриса из "Двойного обгона" Наталья Гущина 16:06
Видео: Горящую деревню во Владимирской области тушит вертолет Ми-8 15:55
Байден подписал указ о введении санкций против России 15:53
Джабаров: Россия зеркально ответит на высылку дипломатов из США 15:53
Умерла актриса из "Знатоков" Светлана Алексеева 15:52
В Нижневартовске в районе промзоны позеленел водоем 15:46
Песков оценил возможность скорой встречи Путина и Байдена 15:35
Шалимов извинился за слова о возрасте Умярова 15:28
Посол Украины в ФРГ пригрозил Западу ядерным статусом Киева 15:25
В СФ оценили решение украинского суда об аресте 12 российских самолетов 15:19
Рослесхоз: Найден способ сократить расходы на борьбу с шелкопрядом 15:08
В Челябинске запретили взимать земельный налог с хозяев аттракционов 15:05
В Вологодском районе из-за паводка эвакуируют жителей поселков 15:04
В Афинах открылся офис ВОЗ по вопросам качества медицинской помощи 14:42
В Москву придут первые весенние грозы 14:33
Чистые волосы и строгие украшения: В Серове ввели дресс-код для чиновников 14:30
Сенаторы займутся защитой молодежи от деструктивного влияния в период выборов в ГД 14:29
СМИ: Канцлер ФРГ Меркель привьется от коронавируса 16 апреля 14:25
В Выборгском заливе обнаружен разлив маслянистой жидкости 14:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Будут ли штрафовать автовладельцев за использование шин не по сезону
Будут ли штрафовать автовладельцев за использование шин не по сезону
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
15.04.2021 16:43
Рубрика: Общество

Голикова анонсировала изменения в системе здравоохранения

Текст: Ольга Игнатова

В пандемию российская система здравоохранения работала эффективно, но это не значит, что там не должны происходить изменения. И главное, что должно меняться, - это первичное звено, от которого зависит, насколько своевременную и качественную помощь получат люди.

Фото: iStock
Федеральный проект по детскому здравоохранению продолжает работать

О том, какие изменения в ближайшее время ждут систему здравоохранения, на совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что сфера здравоохранения - самая чувствительная, поскольку касается всех 146 миллионов россиян. Как подчеркнула Голикова, по опросам, 60% населения не удовлетворены состоянием здравоохранения в России.

Вице-премьер сообщила, что в 2021 году в стране должно быть построено больше тысячи медицинских объектов, столько же отремонтировано, закуплено не менее 15 тысяч единиц оборудования, 4 тысячи автомобилей. Голикова добавила, что за пять лет, на которые рассчитана модернизация, необходимо полностью изменить облик первичного звена здравоохранения. Прежде всего, речь идет о донастройке системы с учетом индивидуальных особенностей регионов. Планируется улучшить оказание первичной медико-санитарной помощи, обеспечить охват всех граждан профилактическими осмотрами не реже одного раза в год.

Будут совершенствоваться и социальные услуги. Так, в рамках системы долговременного ухода будет создано около 500 тысяч рабочих мест. А это означает, что столько социальных работников смогут обеспечить уход на дому пенсионерам, инвалидам, которые не могут обходиться без помощи. Речь идет о развитии системы помощников по уходу. Потребуется больше специалистов по социальной работе, социальных работников, психологов.

Общество Здоровье Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Соцсфера Соцзащита Правительство Вице-премьеры Президент Государственный Совет

Главное сегодня

Захарова: Посол США вызван в МИД РФ в свете санкций Вашингтона против Москвы
Путин потребовал избавить людей от унизительной бюрократии
Мишустин продлил меры поддержки туроператоров
Завальный: Газ по "Северному потоку-2" могут пустить этим летом
Сбивший пешеходов в центре Москвы рэпер получил четыре года колонии
Кому предназначена вакцина "ЭпиВакКорона"
Роспотребнадзор обязал возвращающихся из-за границы сдавать тест на COVID-19