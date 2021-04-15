Голикова анонсировала изменения в системе здравоохранения

В пандемию российская система здравоохранения работала эффективно, но это не значит, что там не должны происходить изменения. И главное, что должно меняться, - это первичное звено, от которого зависит, насколько своевременную и качественную помощь получат люди.

О том, какие изменения в ближайшее время ждут систему здравоохранения, на совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что сфера здравоохранения - самая чувствительная, поскольку касается всех 146 миллионов россиян. Как подчеркнула Голикова, по опросам, 60% населения не удовлетворены состоянием здравоохранения в России.

Вице-премьер сообщила, что в 2021 году в стране должно быть построено больше тысячи медицинских объектов, столько же отремонтировано, закуплено не менее 15 тысяч единиц оборудования, 4 тысячи автомобилей. Голикова добавила, что за пять лет, на которые рассчитана модернизация, необходимо полностью изменить облик первичного звена здравоохранения. Прежде всего, речь идет о донастройке системы с учетом индивидуальных особенностей регионов. Планируется улучшить оказание первичной медико-санитарной помощи, обеспечить охват всех граждан профилактическими осмотрами не реже одного раза в год.

Будут совершенствоваться и социальные услуги. Так, в рамках системы долговременного ухода будет создано около 500 тысяч рабочих мест. А это означает, что столько социальных работников смогут обеспечить уход на дому пенсионерам, инвалидам, которые не могут обходиться без помощи. Речь идет о развитии системы помощников по уходу. Потребуется больше специалистов по социальной работе, социальных работников, психологов.