Турнир претендентов, где должен определиться соперник действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена в борьбе за шахматную корону, возобновляется 19 апреля в Екатеринбурге. После первого круга Ян Непомнящий делит лидерство с французом Максимом Вашье-Лагравом (по 4,5 очка). Другой россиянин Александр Грищук входит в группу преследования с отставанием в одно очко. Шансы на победу, как считают эксперты, есть у каждого.

Александр Грищук никогда не устает от шахмат, потому что у него много других интересов. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Накануне старта Турнира претендентов корреспонденту "РГ" удалось узнать, что думает по этому поводу Александр Грищук. Говорили о шахматах, но стало понятно, что в жизни гроссмейстера есть не только эта игра.

Александр, если провести аналогию с теннисом, то даже пятиминутный медицинский тайм-аут может изменить ход матча. У вас же была пауза длиной в год. Как это может повлиять на расклады?

Александр Грищук: В теннисе дождь тоже может помешать игре. Иногда и сутки можно ждать выхода на корт. А в шахматах такая странная ситуация действительно впервые. Но она для всех восьмерых участников одинаковая. Думаю, перерыв может повлиять, но заранее нельзя сказать, как именно. Я просто рад, что турнир все-таки состоится. В какой-то момент начал думать, что его вообще не будет. В мире, сами видите, что делается. Вторая волна, третья. Сам факт, что турнир возобновится, уже хорошая новость.

Зрителей пустят в ограниченном количестве и на первые пять минут каждого тура. В шахматах болельщики важны?

Александр Грищук: Шахматы - не футбол с его 40-тысячными стадионами. У нас обычно зрителей человек пять в зале. Поэтому что пять, что ноль - небольшая разница.

Я к этому привык. Понимаю, что шахматы не самый популярный вид спорта. В Советском Союзе было по-другому, но я тот момент не застал. Так что не особо и обидно. Иллюзий нет. Даже с пониманием отношусь к такому положению дел после одного случая. Я вообще люблю спорт - футбол, хоккей, гандбол, баскетбол, теннис - и разные игры, например, карточные. Как-то я был свободен и решил посмотреть финал чемпионата мира по компьютерной игре Dota. Специально скачал обучающие видео. Полчаса поговорил с Непомнящим, потому что он одно время полупрофессионально играл в Dota. Включил эфир, выбрал комментарии для новичков и… за три часа, что длился финал, так ничего и не понял. Зато появилось представление, каково людям смотреть шахматы. Конечно, компьютер может подсказывать, у кого более выигрышная позиция. Но по-настоящему это интересно нескольким тысячам человек, которые обладают определенным уровнем знаний и навыков.

Кстати, о компьютерах. Как вам онлайн-шахматы, получившие развитие благодаря пандемии, по сравнению с классическими? Вы же даже предлагали в таком формате возобновить турнир претендентов?

Александр Грищук: Сам по себе формат прекрасный. Сидеть за доской напротив соперника или у монитора компьютера - разницы я не почувствовал. Правда, результаты у меня были неудовлетворительные. Прошло много интересных турниров, в том числе которые проводил Мангус Карлсен. Но ни в одном успешно я не выступил. Плохо играл.

В целом тут один огромный минус, который трудно исправить. В онлайн-шахматы мы все играем друг с другом на честном слове. Если кто-то захочет сжульничать, то невозможно его ни поймать, ни остановить. Контроль есть, но недостаточный. Как сетью для рыбы пытаться комара поймать.

Еще одно противопоставление: блиц и классика. Вы трехкратный чемпион мира по блицу. Почему при строгом регламенте времени играете лучше?

Александр Грищук: Обычно когда что-то нравится, больше шансов добиться в этом успеха. А мне всегда нравился блиц. Но вообще для блица, рапида или классических шахмат нужны схожие качества. Разница между классикой и блицом меньше, чем в теннисе между грунтом и травой. Помню, был такой австриец Томас Мустер. Как-то он выиграл 50 матчей на грунте подряд, а на Уимблдоне, травяном "Большом шлеме", никак первый круг не мог пройти. В шахматах же во все контроли времени лучшие игроки одни и те же. Сейчас это Карлсен. Лучшие блицоры - это все чемпионы мира и в классику. Просто у меня сложилось так, что больше успехов в блице.

Еще вы очень успешный комментатор. В интернете можно найти подборки ваших ярких высказываний…

Александр Грищук: Не мне судить, конечно, но главный комплимент как комментатору мне сделали давным-давно в Париже. Там проходил турнир, и одновременно велось несколько трансляций на разных языках. Я комментировал на английском. После чего ко мне подошли три француза и сказали, что ради меня слушали именно английскую версию. А вы же понимаете, что заставить французов говорит или слушать на английском, если есть возможность делать то же самое на родном языке, почти невозможная задача.

Вспомните самую интересную, захватывающую партию, которую комментировали?

Александр Грищук: Могу рассказать, какую самую большую шахматную интригу видел лично. Это был турнир претендентов в Лондоне в 2013 году. В последнем туре за первое место боролись Магнус Карлсен и Владимир Крамник. К тому моменту я уже ни на что не претендовал, болтался где-то в середине. Зато имел возможность изнутри смотреть весь тур. Карлсен и Крамник играли в двух метрах от меня. Я делал свой ход, а потом подходил то к одной доске, то к другой. Была жуткая развязка. Они в итоге оба проиграли свои матчи, но Магнус занял первое место по дополнительным показателям. Потом он выиграл у Виши Ананда и стал чемпионом мира.

Вы сами были близки к победе в турнире претендентов в 2011 году в Казани. Тогда турнир проходил по нокаут-системе.

Александр Грищук: Да, те матчи запомнились. Особенно четвертьфинал против Левона Ароняна. Он считался огромным фаворитом против меня. А мне удалось выиграть. Причем 9 мая в День Победы. Мы закончили партию, а через полчаса начался салют. Тогда была матчевая система, что мне больше нравится: играешь один на один, нет вероятности, что в концовке тебя обыграет аутсайдер и это повлияет на итоги турнира. Я вообще за плей-офф во всех видах спорта. В КХЛ я не посмотрел ни одного регулярного матча за весь сезон. Лига чемпионов - пусть хоть "Барселона" с "Реалом" встречаются - мне абсолютно не интересна до плей-офф, за исключением наших команд.

Ваша самая ценная победа?

Александр Грищук: Чемпионат мира по блицу в 2015 году в Берлине.

А глобальная цель? У олимпийцев - это золото Игр, у гроссмейстеров - шахматная корона?

Александр Грищук: Никогда не было глобальных целей. Играю турнир - стараюсь выступить максимально хорошо. Вот и все. Олимпийская медаль, шахматная корона… Понимаю, о чем вы говорите. Но у меня по-другому. Не представляю, как это думать на несколько лет вперед и готовиться к событию, которое проходит раз в четыре года.

В 2016-м выстрелил Карякин, сейчас - Непомнящий. У вас ровная стабильная карьера. Хочется звездного часа?

Александр Грищук: Смотрели фильм "Залечь на дно в Брюгге"? Там есть фраза, которая ко мне подходит: "Ты как "Тоттенхэм" (английский футбольный клуб - "РГ). *** не был, но на вершину так и не поднялся".

Вы когда-то уставали от шахмат? Хотя, судя по всему, у вас много других интересов, в спорте в том числе.

Александр Грищук: Недавно с огромным удивлением посмотрел видеоинтервью Аниша Гири. Его спрашивали, почему он так много пишет в соцсетях, не отвлекает ли его это от шахмат? Он говорит: "Как раз это единственное, что отвлекает. Иначе я все время занимаюсь и думаю о шахматах". Неужели так бывает? У меня никогда не было такой проблемы.

Когда вы впервые обыграли действующего чемпиона мира Карслена, то попали в символический клуб. Действительно ли в этом есть какой-то символизм для вас?

Александр Грищук: Помню, рад был обыграть его в классику, потому что много раз выигрывал в остальные контроли. Но ничего такого сверхъестественного не было. Хорошо сложилась партия, в концовке он мог спастись, но мне повезло.