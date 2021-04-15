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Хью Джекман и Лора Дерн снимутся в новой драме режиссера "Отца"

Новости
    15.04.2021, 11:39
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Французский драматург Флориан Зеллер экранизирует еще одну свою пьесу, сняв "духовное продолжение" ставшей кинособытием дебютной драмы "Отец".

Фото: kinopoisk.ru
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Картина, напомним, получила шесть номинаций на "Оскар", а сыгравший в ней Энтони Хопкинс - премию BAFTA за лучшую мужскую роль.

Новая лента называется "Сын" (The Son), сыграют в ней номинант премии "Оскар" Хью Джекман и лауреат премии "Оскар" Лора Дерн.

Фильм тревожно продолжит исследование отношений внутри семей, передает Deadline.

У Джекмана там роль Питера, живущего со второй супругой, Эммой, и их новорожденным. До момента, как на пороге появляется предыдущая жена Питера (Дерн) с их общим сыном-подростком Николасом, озлобленным и сложным, заявившим, что хочет остаться у отца. Питеру предстоит наладить с взъерошенным отпрыском контакт, на фоне чего его семейная жизнь окажется под угрозой.

По срокам данных пока нет.

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