Хуснуллин призвал для экономии заранее купить материалы для возведения дорог

Президиум правительственной комиссии по региональному развитию обсудил дорожное строительство. Сейчас на площадке правительства ведется работа над возможностью привлечения средств, в том числе из Фонда национального благосостояния, на создание инфраструктуры, рассказал, открывая заседание, вице-премьер Марат Хуснуллин. Он дал поручение Минтрансу совместно с регионами собрать окупаемые значимые проекты, которые можно реализовывать с привлечением средств ФНБ.

Зампред правительства подчеркнул, что погода уже позволяет начинать активные строительные работы, поэтому необходимо в кратчайшие сроки развернуть работы и добиваться перевыполнения планов по дорожному строительству.

В приоритете - ускоренная реализация нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", достижение плановых показателей 2024 года уже в 2023 году, отметил Хуснуллин. И это не только строительство новых автомобильных дорог, но и поддержание сети в нормативном состоянии, доведение до установленного показателя национального проекта.

Вице-премьер заявил, что наблюдается рост цен по ряду строительных материалов. Это связано и с увеличением спроса, вызванного в том числе поздним заключением контрактов по объектам, что приводит к закупке дорожных материалов подрядчиками в начале строительного сезона и соответственно к удорожанию работ.

"Необходимо создать условия по уменьшению издержек и закупке материалов в зимний сезон, когда цена на них ниже. Учитывая данный фактор, целевая задача регионов - обеспечить контрактацию. Прошу регионы с учетом ранее данных поручений взять на особый контроль и обеспечить 100% контрактацию объемов на 2022 год к 1 сентября", - обратился к главам регионам Хуснуллин и поручил проконтролировать эту работу Минтранс.