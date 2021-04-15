Иммунологи создали лекарство от коронавируса на основе микроРНК

Роспатент выдал Государственному научному центру "Институт иммунологии" Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) патент на комбинированное лекарственное средство "МИР-19". Оно предназначено для профилактики и лечения коронавирусной инфекции, вызываемой COVID-19.

"МИР-19" - уникальный препарат, основанный на применении молекулы класса малых, или микроРНК. Он безопасен для человека, не влияет на человеческий геном и иммунитет, но при этом высокоэффективно "выключает" размножение вируса в организме и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, в том числе пневмониты, острые респираторные дистресс-синдромы на фоне коронавирусной инфекции", - рассказала об итогах первой фазы клинических исследователей руководитель ФМБА России Вероника Скворцова на встрече с президентом РФ 1 марта. И вот объявлено о начале второй фазы исследований препарата - применения у людей, инфицированных коронавирусом.

Патент был выдан на комбинированное лекарственное средство, обладающее противовирусным эффектом в отношении нового коронавируса, оно называется "МИР-19" - аббревиатура расшифровывается как "малая интерферирующая РНК". Эти короткие двухцепочечные РНК, в составе которых всего 20-25 нуклеотидов, были открыты лишь в 1999 году и с тех пор находятся в центре внимания биологов. Они принимают участие в регуляции экспрессии генов и оказываются вовлеченными в большую часть биологических процессов, в частности, являются важной частью механизмов противовирусной защиты.

"Противовирусное действие препарата основано на механизме РНК-интерференции и включает в себя специфическое распознавание геномных мишеней вируса с последующим привлечением собственных белковых комплексов клетки, разрушающих вирусный геном. Препарат может применяться как в стационаре, так и амбулаторно для подавления репликации вируса SARS-CoV-2, снижения вирусной нагрузки, облегчения симптомов COVID-19, уменьшения риска передачи инфекции воздушно-капельным путем и развития клинических осложнений", - прокомментировал для "РГ" руководитель Роспатента Григорий Ивлиев.

10 апреля в научном журнале Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии European Journal of Allergy and Clinical Immunology вышла статья научного коллектива ГНЦ "Институт иммунологии" под руководством его директора, члена-корреспондента РАН Мусы Хаитова "Ингибирование репродукции SARS-CoV-2 модифицированным препаратом миРНК в комплексе с дендримерным пептидом". В ней описана терапевтическая стратегия, основанная на ингаляции модифицированной миРНК в комплексе с дендримерным пептидом.

Препарат безопасен для человека, не влияет на человеческий геном и иммунитет, но при этом высокоэффективно "выключает" размножение вируса в организме

В своем исследовании авторы оценили противовирусный эффект миРНК в отношении коронавируса в экспериментах как на лабораторных моделях, так и на живых организмах. "Первая фаза клинического исследования препарата доказала его безопасность и хорошую переносимость. Начинается вторая фаза исследования препарата у людей, инфицированных SARS-CoV-2", - говорится в сообщении ФМБА.