Инспекторы из России посетят военный объект в Германии

Российские инспекторы посетят 15 апреля военный объект на территории Германии для проверки развернутых там сил и средств. Об этом сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

По его словам, мероприятие проходит в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Отмечается, что цель визита - проверка информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники, пишет РИА Новости.

Рыжков уточнил, что инспекторы посетят военный объект в месте его обычного расположения мирного времени. Также российская сторона получит информацию от командования по поводу личного состава, вооружения и техники.

Венский документ предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и военных бюджетах.