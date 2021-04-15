Intel представляет новые инициативы в области обучения информационным технологиям (ИТ)

В России стартует новая инициатива IntelⓇ Skills for Innovation (Навыки для инноваций). Она дополнит программу IntelⓇ AI for Youth "Технологии искусственного интеллекта для каждого", предложив широкому кругу преподавателей и экспертов готовые кейсы-уроки для гибкой интеграции цифровых технологий в программы обучения ИТ.

Программа IntelⓇ AI for Youth "Технологии искусственного интеллекта для каждого", стартовавшая в России в июле 2020 года, выходит на новый уровень. К программе в качестве центров компетенций подключаются новые учебные учреждения.

Новая инициатива Intel® Skills for Innovation. Инициатива Intel® Skills for Innovation (Навыки для инноваций) направлена на развитие творческого потенциала учащихся и преподавателей, а также на адаптацию учебного процесса к решению задач, актуальных в эпоху "четвертой промышленной революции". Обучающие материалы построены на базе технологий и методик развития навыков XXI века, необходимых для жизни и работы в современном мире: социально-эмоционального, дизайнерского и вычислительного мышления, а также навыков программирования, моделирования, взаимодействия с искусственным интеллектом (ИИ) и других.

Пилотирование инициативы Intel® Skills for Innovation началось с перевода и адаптации обучающих кейсов, тренингов для преподавателей и проведения первых пробных занятий в школах и учебных учреждениях в первом квартале 2021 года. Программа подготовки на базе партнерских "Центров компетенций" в рамках инициативы Intel® Skills for Innovation будет полностью развернута во втором полугодии 2021 года.

Кейсы Intel® Skills for Innovation. Инициатива базируется на использовании готовых практических кейсов для эффективной интеграции цифровых технологий в учебные программы. Кейсы Intel® Skills for Innovation разработаны для применения на школьных уроках, дополнительных занятиях, в проектной деятельности по различным предметам, включая физику, биологию, географию, математику, общественные науки и другие дисциплины.

Всего в библиотеку Intel® Skills for Innovation на сегодняшний день входит 70 англоязычных кейсов (140 часов обучения) по различным предметам для начальной, средней и старшей школы. Русскоязычная версия библиотеки, адаптированная с учетом учебного процесса в российских школах, включает 16 обучающих кейсов на 32 учебных часа. У преподавателей есть возможность воспользоваться всей библиотекой, включая англоязычные кейсы, для создания своих уроков или изменения программ с использованием новых технологий.

Инициатива Intel® Skills for Innovation дополняет и расширяет возможности работы с новыми технологиями, предложенные программой Intel® AI for Youth "Технологии искусственного интеллекта для каждого".

Первые итоги работы программы Intel® AI for Youth в России. За более чем год, прошедший с момента запуска, число пилотных площадок программы выросло с 9 до 30. Сегодня работа в рамках Intel® AI for Youth организована в 15 регионах России на базе общеобразовательных, средних и высших профессиональных учреждений, а также региональных учебных центров.

Более 500 студентов и школьников уже прошли обучение по программе. Некоторые из учащихся стали участниками и финалистами пилотного конкурса творческих проектов, завершившегося в марте 2021 года. В рамках конкурса были представлены 20 работ в различных областях ИИ, его призерами стали 11 участников из числа учащихся, студентов и преподавателей. Основной темой проектов стали технологии компьютерного зрения. Компания Intel планирует провести второй конкурс проектов осенью 2021 года.

Стратегическим партнером по масштабированию программы Intel® AI for Youth в России является компания "Мобильное электронное образование" (МЭО). По окончанию процесса обучения преподаватели получают необходимые документы и материалы для реализации программы в своих образовательных организациях, которые впоследствии могут войти в число площадок программы в России. Группы формируются ежемесячно на сайте программы. По итогам 2020 года более 80% слушателей МЭО поставили курсам самые высокие оценки.

"Программа Intel® AI for Youth призвана подготовить специалистов, которые будут жить и работать в условиях повсеместного ИИ - тех, кто способен создавать эти алгоритмы, понимая языки программирования, гуманитарную сущность, социальные и культурные аспекты создаваемых продуктов, предугадывая их возможные последствия для себя лично, а иногда и для человечества в целом, - сказал Кондаков Александр Михайлович, генеральный директор ООО "Мобильное электронное образование".

Новый этап развития программы Intel® AI for Youth в России. В рамках следующего шага развития программы на 2021 год запланировано создание центров компетенций на базе учреждений высшего и среднего профессионального образования. В планах расширения инициативы также предусмотрено профессиональное развитие тренеров программы, обучение новых преподавателей и поддержка пилотных площадок.

Главной задачей Intel® AI for Youth "Технологии искусственного интеллекта для каждого" на 2021 год остается дальнейшее ее масштабирование в партнерстве с компанией "Мобильное электронное образование", "Центром сетевого образования детей и взрослых" и профильными вузами.

В апреле 2021 года 99 новых слушателей из 15 регионов начали обучение по программе тренинга для преподавателей центров компетенций. В рамках дальнейшего развития программы получено 19 заявок от российских вузов.

Подробнее о программе. Программа Intel® AI for Youth работает в 11 странах мира, она разработана для школьников старших классов и студентов (возрастная категория 13-19 лет). Она призвана знакомить школьников и учащихся с такими востребованными предметными областями как технологии машинного зрения и машинного обучения, обработка естественных языков и программирование на Python. Кроме того, ученики активно используют технологии Intel - инструментарий Intel® OpenVINO™, устройства Intel® Neural Compute Stick 2 и 3D-камеры Intel® RealSense™*.

Материал предоставлен компанией Intel