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15.04.2021 00:03
Рубрика: Общество

Итоговое сочинение напишут почти 700 тысяч 11-классников

Текст: Ксения Колесникова
15 апреля 691 тысяча 11-классников напишет итоговое сочинение, сообщает Рособрнадзор. "Зачет" за него - это допуск к государственной итоговой аттестации (ЕГЭ и ГВЭ).
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Как хорошо написать итоговое сочинение

"Итоговое сочинение по желанию могут написать и выпускники прошлых лет для представления его результатов при поступлении в вузы. Такое желание выразили в этом году 2282 человека", - рассказали в Рособрнадзоре.

Общие тематические направления известны: "Забвению не подлежит", "Я и другие", "Время перемен", "Разговор с собой", "Между прошлым и будущим: портрет моего поколения". Но это только общие "указатели". А конкретные темы выпускники узнают за 15 минут до начала испытания в своем регионе.

Сочинение стартует в школах в 10:00 по местному времени. Продолжительность - 3 часа 55 минут (235 минут). Для детей-инвалидов продолжительность увеличена на 1,5 часа. Рекомендуемый объем - не менее 350 слов.

"Участникам запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, собственные орфографические и толковые словари, - сообщает Рособрнадзор. - Также участники не имеют права пользоваться текстами литературных источников. Нарушившие данные правила участники удаляются с итогового сочинения".

Те, кто получит "незачет", а также ребята, не явившиеся или не завершившие сочинение по уважительным причинам, смогут написать его в дополнительные сроки - 5 и 19 мая 2021 года.

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