Юрий Лоза прокомментировал смерть солиста "Песняров" Борткевича

Советский, российский певец и автор песен Юрий Лоза почтил память коллеги - скончавшегося 13 апреля на 72-м году жизни от диабета солиста "золотого" состава "Песняров" Леонида Борткевича.

"Ушел в мир иной ещё один "песняр" - Лёня Борткевич, оставив трех сыновей от трех жен, будучи гражданином двух стран и в конце жизни мало похожим на тот образ, который запечатлелся в сердцах сотен тысяч восторженных поклонниц Советского Союза", - начал Юрий некролог в Facebook.

Далее он вспомнил, что перед отлетом Леонида в Америку им довелось поработать в одной программе, "когда он (Борткевич) гастролировал с минусовой фонограммой и женой".

"Мы сидели после за чашкой чая, ругали бардак, царивший тогда в еще не распавшейся стране и обсуждали их отъезд", - продолжает Лоза, уточняя, что Борткевич "прекрасно понимал, что за океаном его ждет в лучшем случае кабак, но и оставаться им было невозможно". Ведь тогдашняя жена певца - гимнастка Ольга Корбут - не всегда "поражала мир своими трюками на брусьях", не все "ее носили в Минске на руках", да и роскошная квартира в центре республики - не главное.

"Век спортсменки недолог, и после завершения спортивной карьеры она оказалась не нужна", - пояснил Юрий. В то время как в Америке тогда "действовало более десяти клубов ее имени, и карьера тренера ей была обеспечена".

И хотя "Лёня понимал, что там он будет скорее придатком к именитой супруге, чем звездой, но сознательно шел на это".

В итоге артист держался в США десять лет, "но всему есть предел". И певец вернулся - "в новую страну, родной коллектив", а там - "смерть руководителя, склоки, дрязги, расколы и соединения". И единственное, что оставалось неизменным - любовь преданных поклонников и песни, "сделанные когда-то Мулявиным, раскрывшим таланты нескольких прекрасных вокалистов, в числе которых был Лёня Борткевич".

"Белоруссия лишилась одного из своих золотых голосов. Царствие Небесное", - заключил свой рассказ Юрий.

Подписчики в комментариях благодарят Лозу за правдивый пост.

Четырехкратная олимпийская чемпионка Ольга Корбут, вторая жена артиста, живет в США с 1991 года. С Борткевичем они поженились в 1978-м, развелись в 2000-м. У бывших супругов есть сын Ричард.

Третьей женой певца стала модель Татьяна Родянко, бывшая его на 36 лет моложе.