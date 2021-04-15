Юрист напомнил о запретах для дачников

Существует перечень нарушений на дачном участке, за которые можно получить штраф. Одно из основных - сжигание мусора или разведение костров в не оборудованном для этого месте, рассказал юрист Алексей Петропольский.

В интервью агентству "Прайм" он отметил, что за подобные нарушения штрафы грозят "достаточно серьезные" - 2-3 тысячи рублей. Причем достаточно, чтобы происходящее засвидетельствовал сотрудник МЧС через забор.

Запрещено закапывание неразлагаемых отходов (штраф от 1 до 2 тысяч рублей). Нельзя просто срубить дерево. За это грозит не только штраф, но и вполне реальный срок. "Так что ходить с пилой в соседний лес категорически не рекомендую", - сказал Петропольский.

Нельзя выкачивать более ста кубометров воды в сутки без лицензии. Мало кто из дачников на это способен, потому что бытовой насос не справится с такой нагрузкой. Однако стоит знать, что за это грозит штраф от трех до пяти тысяч.

Так называемая "прирезка" соседних земельных участков называется самозахватом земель и также наказывается по закону. Оштрафовать дачников могут за установку глухих заборов и посадку слишком близко к ним деревьев, за шум в неположенное время. А разводить крупный рогатый скот на дачном участке можно только с согласия соседей.