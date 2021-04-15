Кабинет министров на заседании в четверг рассмотрел сразу несколько законопроектов для развития хозяйственной деятельности в российской Арктике. Первый из них распространяет механизмы "дальневосточного гектара" на северные регионы страны.

"Теперь будут расширены границы территорий в Арктике, в пределах которых можно получить льготный гектар, - рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. - Граждане смогут взять земельные участки по упрощенной процедуре и в более короткие сроки. При этом особое внимание будет уделено сохранению традиций и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока".

Граждане смогут взять земельные участки в Арктике по упрощенной процедуре и в более короткие сроки

Как ранее писала "РГ", гектары в безвозмездное пользование будут выдавать в Мурманской области, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в 32 муниципалитетах Карелии, Коми, Красноярского края и Архангельской области. Оформление участков в Арктике предлагается начать с 1 августа. На первом этапе - в первые шесть месяцев - подавать заявление смогут только жители указанных регионов или муниципалитетов. С 1 февраля 2022 года это право получит любой гражданин России.

Законопроект также позволяет получить в безвозмездное пользование еще один участок. "Если человек освоил льготный участок и оформил его в аренду или собственность, он сможет получить дополнительный гектар земли, - сказал Михаил Мишустин. - Такие меры позволят более активно вовлекать в хозяйственный оборот неиспользуемые земли как в Дальневосточном федеральном округе, так и на территории Арктической зоны, а главное - дадут людям стимул к началу собственного дела, строительству жилья для своей семьи, повысят их доход, сделают жизнь более комфортной".

Второй законопроект упрощает малому бизнесу в Арктической зоне доступ к механизмам государственной поддержки. Для компаний-резидентов вводятся исключения, которые касаются требований о капитальных вложениях в строительство или модернизацию недвижимости. Будет отменено строгое требование к будущим резидентам - о ведении деятельности исключительно в одном муниципальном образовании региона, по месту государственной регистрации. Оно признано чрезмерным. "Если компания или индивидуальный предприниматель официально зарегистрированы на территории Арктической зоны, работать на льготных условиях они смогут сразу в нескольких муниципалитетах. Это поможет им получить дополнительную выручку и расширить рынок", - сказал премьер-министр.

Правительство продолжает заниматься поддержкой экономики, чтобы она быстрее восстанавливалась после пандемии коронавируса. Более 22 миллиардов рублей дополнительно направят на завершение программы "ФОТ 2.0". Она была запущена в июне прошлого года. "Программа доказала свою эффективность. Подавляющее большинство предприятий, которые в ней участвовали, продемонстрировали высокую социальную ответственность при выполнении своих обязательств. Они сумели сохранить число сотрудников на уровнях, которые дают возможность полностью или частично списать долг по таким займам", - подчеркнул глава кабинета министров. Благодаря этому механизму удалось сохранить более пяти миллионов рабочих мест.

Михаил Мишустин также продлил на 2021 год и дополнил меры поддержки туроператоров. Их освобождают от уплаты взносов в резервный фонд объединения туроператоров. Участникам отрасли разрешили и дальше использовать средства фонда персональной ответственности на возврат денег туристам за аннулированные зарубежные туры, которые были забронированы до 31 марта 2020 года включительно. Ежегодные взносы в фонд снижены - 0,25 вместо 1 процента. Перечислить их можно до 15 апреля 2022 года.

Изменены правила возврата туристам денег из фонда персональной ответственности. С двух недель до одного месяца увеличивается срок подачи уведомления о возврате туристам средств, которое туроператор направляет в объединение "Турпомощь". Это решение связано с тем, что на проведение необходимых расчетов туроператорам требуется больше времени.

Между тем

Михаил Мишустин увеличил на 50-70 процентов должностные оклады российских космонавтов и кандидатов в отряд. Оклад кандидатов в космонавты вырастет с 60,9 до 129,5 тысячи рублей. Космонавты будут получать 135,8 тысячи, а если они выходили в космос, то 139,2 тысячи. Инструкторам-космонавтам оклад повысят с 88,4 до 165,9 тысячи рублей. "Уже от новых ставок будут рассчитываться процентные надбавки, которые им также полагаются", - подчеркнул глава правительства. Новый уровень будет учитываться при запланированной на текущий год индексации. "Это повышение повлияет и на размеры пенсий тех космонавтов, кто уже вышел в отставку", - заявил Мишустин.