Кабмин расширит "дальневосточный гектар" на арктические регионы

Правительство на заседании рассмотрело законопроект, распространяющий механизмы "дальневосточного гектара" на арктические регионы страны.

"Теперь будут расширены границы территорий в Арктике, в пределах которых можно получить льготный гектар, - рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. - Граждане смогут взять земельные участки по упрощенной процедуре и в более короткие сроки. При этом особое внимание будет уделено сохранению традиций и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока".

Как ранее писала "РГ", гектары в безвозмездное пользование будут выдавать в Мурманской области, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в 32 муниципалитетах Карелии, Коми, Красноярского края и Архангельской области.

Оформление участков в Арктике предлагается начать с 1 августа. На первом этапе - в первые шесть месяцев - подавать заявление смогут только жители указанных регионов или муниципалитетов. С 1 февраля 2022 года это право получит любой гражданин России и участники программы по добровольному переселению в страну соотечественников.

Законопроект также позволяет получить в безвозмездное пользование еще один участок. "Если человек освоил льготный участок и оформил его в аренду или собственность, он сможет получить дополнительный гектар земли", - сказал Михаил Мишустин. - Такие меры позволят более активно вовлекать в хозяйственный оборот неиспользуемые земли как в Дальневосточном федеральном округе, так и на территории Арктической зоны, а главное - дадут людям стимул к началу собственного дела, строительству жилья для своей семьи, повысят их доход, сделают жизнь более комфортной".